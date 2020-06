Eledilson Colares, o 'Galo Jovem', morre vítima da Covid-19

Jornalista e torcedor do Rio Negro, Eledilson Colares era jornalista formado na UFAM | Foto: Reprodução/ Facebook

Manaus - Na manhã desta quinta-feira (4), o Atlético Rio Negro Clube publicou, nas redes sociais, a nota de falecimento do jornalista e torcedor Eledilson Colares, conhecido regionalmente como "Galo Jovem". Figura recorrente nas arquibancadas para apoiar o Barriga Preta, Eledilson foi mais uma vítima da Covid-19, aos 57 anos.

"Recebemos com profunda tristeza a notícia do falecimento de um grande nome da nossa história. Eledilson Colares, nosso eterno GALO JOVEM nos deixou hoje vítima do Covid-19. Figura importante das arquibancadas rionegrinas, vai agora fazer companhia para Enédio, Eurico, Roberto e tantos outros bons torcedores que torcem por nós lá do céu. Vá em paz, grande amigo", atesta a nota do clube.

Nos comentários da publicação, outros apoiadores do Galo também prestaram homenagens a Eledilson Colares. "Estou muito abatido! Parece que fui alvejado...e o dia, para mim, está bastante cinzento... não tenho mais palavras! A sensação da dor, eu acho que parece com a dor de quando se perde um irmão... Poxa, Eledilson, obrigado por tudo, meu amigo!", afirma uma das publicações.

A prefeitura de Coari (município a 433 km da capital, onde o "Galo Jovem" morava há alguns anos) também publicou uma nota de pesar, em que afirma que ele "era um profissional reconhecido pelo trabalho e senso crítico aguçado revelado na imprensa amazonense. Fica a saudade e o respeito por este amigo natural de Porto Velho que escolheu o município de Coari como lar. O céu ganhou mais uma estrela brilhante!", conclui a prefeitura.

Formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Amazonas, Eledilson era presidente do Observatório Social de Coari (OSC), diretor administrativo da Companhia de Água, Esgoto e Saneamento Básico (Caesc) de Coari