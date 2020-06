Na Ásia, ex-atacante do Nacional/AM revela desejo de voltar ao Brasil

Artilheiro do Campeonato Sul-Coreano, Júnior Negão está na 4ª temporada com o Ulsan Hyundai | Foto: Reprodução/ @juniornegrao.oficial

Baiano de nascimento, mas "amazonense de coração", o atacante Junior Negão, de 33 anos, saiu das categorias de base do Nacional antes de chegar na Coreia do Sul, em 2016. Da Ásia, ele conta os bastidores da manifestação "Força Brasil" na volta do torneio e revela o desejo de jogar no Brasil mais uma vez.

Na volta do torneio após a suspensão pela Covid-19, o atacante levantou a camisa do Ulsan Hyundai para mostrar a mensagem "Força Brasil", em uma camisa branca debaixo, e ganhou repercussão nacional. Com familiares ainda em Manaus, Júnior revela que acompanha o desenvolvimento da pandemia no Estado e o sofrimento da população motivou a homenagem.

"Eu tive a ideia de fazer a comemoração porque apesar de ser baiano, vivi boa parte da vida em Manaus e acompanho o número de casos. Vi que tinha muita gente sofrendo, sendo infectado, perdendo a vida. Então tive a ideia de mandar essa homenagem não só para o povo manauara, mas para o povo brasileiro porque sei que uma mensagem de força em um momento como esse pode fazer a diferença", revela Júnior.

Apesar da preocupação com os familiares, em um Estado que contabiliza 41.774 casos confirmados até a terça-feira (2), Júnior destaca a missão de se manter estável emocionalmente e psicologicamente para render bem nos jogos. Para isso, ele destaca a importância de "separar as realidades".

"Me policiei muito em separar as realidades de lá e daqui. Mantive contato com todos eles, pude acompanhar de perto os casos e eles tentaram me passar muita tranquilidade, então pude diferenciar e acabou não influenciando muito, apesar da preocupação que eu estava com meus amigos, familiares e toda a situação do Brasil", afirma ele.

Com retorno no dia 9 de maio, o Campeonato Sul-Coreano foi o primeiro dentre o "alto escalão" de ligas nacionais a conseguir resumir o torneio mesmo que a pandemia não esteja controlada mundialmente. Júnior Negão dedica o controle rápido da situação de saúde graças à organização do país e revela que os treinos não pararam durante o período.

"Aqui o período da pandemia foi muito bem organizado. A população, junto com o governo, os clubes e as federações fizeram um trabalho muito bonito, todos com um só objetivo e isso foi muito legal de ver. Durante a pandemia, os times não pararam de treinar, com todos os jogadores, mas tínhamos as medidas de proteção para que eles pudessem controlar o vírus o mais rápido possível e voltar o futebol. Tínhamos que medir a temperatura um dia antes de jogo, no dia do jogo também e lá dentro dos estádios também era com um estafe reduzido", destaca o atacante brasileiro.

No caminho para a quarta temporada com o Ulsan Hyundai, Júnior lidera a artilharia do Campeonato Sul-Coreano, com cinco gols marcados que ajudam o clube a figurar na vice-liderança do torneio. Apesar da boa fase na Ásia, ele não esconde a vontade de atuar mais uma vez pelo futebol brasileiro.

"Tenho contrato aqui até o final desse ano, mas tenho pretensão de voltar, porque não tem jeito, a atmosfera de um estádio brasileiro é diferente, um Maracanã lotado é diferente. Eu tenho essa pretensão de jogar no brasil, mas não sei quando, ainda tenho muita coisa pendente profissionalmente para realizar aqui", revela Júnior.

Júnior Negão saiu do Leão da Vila Municipal em 2007 rumo a Minas Gerais, onde defendeu as cores do Atlético e do América. Ainda no Brasil, acumula passagens por Corinthians, Guarani, Ceará e Oeste. Com a camisa do Ulsan Hyundai, foi artilheiro do Campeonato Sul-Coreano na temporada de estreia e está na briga para repetir o feito.



"Pude acompanhar um pouco da evolução do futebol coreano, que tem a característica de ser mais intenso, mais corrido. Então pude ver que todos os clubes têm investido na qualidade técnica dos jogadores desde a categoria de base, tentando lapidar os jogadores. Isso tem surtido efeito, eu pude ver que nos últimos anos a qualidade técnica tem melhorado, eles têm buscado o equilíbrio entre a força e a tática e técnica dos jogadores", destaca o atleta.