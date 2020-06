Empate com Tondela revolta torcida do Benfica, que agride jogadores

Benfica emitiu comunicado na manhã desta sexta-feira (5) atualizando o estado de saúde dos atletas | Foto: Divulgação/ Benfica

No Estádio da Luz, mesmo com o "apoio" dos mais de 21 mil cachecóis colocados por torcedores, o Benfica ficou no 0 a 0 com o Tondela, que participa pela quinta vez da primeira divisão do Campeonato Português. Após o jogo, torcedores atiraram pedras nos carros dos jogadores e ainda vandalizaram casas com pichações.

Na 25ª rodada do Campeonato Português, o time comandado por Bruno Lage chegou aos mesmos 60 pontos do Porto, que leva vantagem por ter vencido as duas partidas contra o Benfica. Após o empate contra o Tondela, um dos ônibus do clube foi apedrejado, ferindo o volante Weigl e o meia-atacante Zivkovic.

"Tivemos muita sorte! Todos cometemos erros, mas houve uma linha que foi ultrapassada. Apedrejar um autocarro [ônibus] sem se importar se alguém fica ferido? Sei que os verdadeiros adeptos [torcedores] do Benfica não são assim", escreveu o alemão Julian Weigl, na manhã desta sexta-feira (5).

"Estamos bem. Sabemos que os verdadeiros adeptos do Benfica não são assim!"#PeloBenfica #EPluribusUnum — SL Benfica (@SLBenfica) June 5, 2020

Algumas casas de jogadores foram vandalizadas, como a do português Pizzi. A polícia de Portugal suspeita os crimes estejam ligados a um grupo denominado de "No Name Boys", que recentemente estiveram envolvidos em ataques com a "Juventude Leonina", torcida organizada com maior representatividade do Sporting, em Lisboa.

"Gostaríamos de informar que estamos bem. Infelizmente, este comportamento é injustificável. No entanto, garantimos que continuaremos a lutar pelo SL Benfica e a dar tudo! Muito obrigado por todos os desejos de recuperação e pelo grande apoio!", disse o sérvio Zivkovic.

Casa do jogador Pizzi amanheceu pichada com xingamentos, polícia portuguesa suspeita dos "No Name Boys" | Foto: Tribuna Expresso

O Benfica chegou ao quarto jogo de invencibilidade, mas com apenas uma vitória e três empates consecutivos. No jogo contra o Tondela foram mais de 20 finalizações, mas nenhuma venceu o goleiro Cláudio Ramos.

No primeiro tempo, Rafa Silva teve a chance logo no primeiro minuto, mas não aproveitou e acabou desperdiçando. Depois disso, o Benfica partiu para cima, principalmente na etapa complementar, mas a má fase, que durava desde antes da paralisação do torneio pela Covid-19, continuou.