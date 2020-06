Condenado por fraude, Diego Costa paga 36 mil euros e não vai preso

A pena determinada foi de seis meses de prisão, mas a defesa do atleta conseguiu entrar em acordo com a Promotoria | Foto: Reprodução/ Instagram @atleticodemadrid

O jogador hispano-brasileiro Diego Costa foi condenado, na última quinta-feira (04), na Espanha, a seis meses de prisão por fraude fiscal. O atacante do Atlético de Madri declarou-se culpado da sonegação de 1 milhão de euros - aproximadamente R$ 5,8 milhões.

De acordo com o jornal espanhol Marca, durante a audiência realizada no Tribunal Provincial de Madri, o atleta se declarou culpado pela denúncia apresentada pelo Ministério Público, de que sonegou 1 milhão de euros ao Tesouro espanhol, na declaração de imposto de renda de 2014. Na ocasião, o atacante foi transferido do Atlético de Madrid para o Chelsea, da Inglaterra.

A pena determinada foi de seis meses de prisão, mas a defesa do atleta conseguiu entrar em acordo com a Promotoria, que converteu a detenção em pagamento de multa a ser paga em duas etapas: imediatamente o jogador teve de desembolsar o valor de 36 mil euros (aproximadamente R$ 200 mil), além de ter de devolver 507.208 euros (cerca de R$ 2,9 milhões) aos cofres públicos.

De acordo com a agência de notícias AFP, que teve acesso à decisão judicial, o que teria facilitado o acordo no Tribunal Provincial de Madri foi o fato de o jogador ter efetuado, em agosto passado, o pagamento de 1,14 milhão de euros (aproximadamente R$ 6,6 milhões), quitando por completo a dívida fiscal, incluindo juros.