Adeus de Joel Carli rende homenagens da torcida nas redes sociais

O adeus de Joel Carli, do Botafogo, figurou entre os assuntos mais comentados hoje (4) no Twitter. Houve quase sete mil menções ao zagueiro, que vai deixar de defender o uniforme alvinegro, após vesti-lo em 154 partidas.

O desligagamento do capitão foi anunciado na quinta-feira (4), por nota oficial, pelo Comitê Executivo de Futebol do Alvinegro carioca. “O atleta Mauro Joel Carli não faz mais parte do elenco (...) capitão do time durante boa parte do período em que esteve no Botafogo, o argentino sempre foi conhecido por sua liderança”, diz o comunicado.

O jogador chegou ao Clube em dezembro de 2015 como reforço para a parte defensiva. Marcou seis gols, o mais importante na final do Campeonato Carioca de 2018 contra o Vasco, aos 49 minutos do segundo tempo. A partida foi para as penalidades e o Glorioso acabou campeão daquele ano.

Carli não faz mais parte do Botafogo.



Eu me sinto muito grato ao jogador, que não chegou a ser ídolo, mas sempre honrou muito a camisa do Glorioso, defendeu as nossas cores com muita raça, fez gol de título aos 47 do 2º e foi um líder absurdo dentro e fora de campo.



Obrigado🔥 pic.twitter.com/sEjFOLztSL — Pedro Certezas (@pedrocertezas) June 4, 2020

Segundo fontes da sede de General Severiano, Carli não estava nos planos do treinador Paulo Autuori, que o via como um zagueiro lento para o setor. Além do perfil técnico, a situação financeira pesou na decisão dos dirigentes que queriam se livrar de um salário de cerca de R$ 260 mil.

¡GRACIAS CAPITÁN! 🇦🇷⚫⚪



Botafogo anunciou que Joel Carli não faz mais parte do seu elenco. Clube e zagueiro negociam rescisão amigável.



Foram quatro temporadas de respeito a camisa do Glorioso e com direito a gol decisivo em final do Estadual. Obrigado por tudo, capitão. pic.twitter.com/UoRVAOmmxI — Meu Botafogo (@MeuBotafogo) June 4, 2020

Carli tinha contrato até 2021 e a rescisão, segundo a nota do clube, será amigável. Aos 36 anos, ninguém ainda sabe o destino do argentino. Há quem diga que pode ser um time de Pernambuco, mas ainda não existe nenhuma confirmação oficial dos envolvidos. Para a torcida fica a saudade do ídolo, que não poupou elogios e agradecimentos nas redes sociais.

