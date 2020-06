Com passagens por times do AM, atacante fala da carreira na Europa

Na Alemanha já com futebol, Miguel Rodrigues aponta as diferenças com o Brasil | Foto: Reprodução/ Acervo Pessoal

Na Europa desde 2016, o atacante Miguel Rodrigues, de 24 anos, atualmente defende a camisa do LSV Neustadt/ Spree - time da Landesliga, sexta divisão do futebol da Alemanha. Com o futebol de volta desde o dia 16 de maio, ele revela os contrastes entre lá e cá durante a pandemia, o "pesadelo" enfrentado na Polônia e dá dicas para as jovens promessas amazonenses.

Revelado nas categorias de base do E.C. Tarumã, o atacante do Neustadt conta que, pelo contato constante que mantém com familiares e amigos, as principais diferenças que pôde perceber no enfrentamento da pandemia foram aspectos culturais. Além de agir rápido para controlar o acesso ao país, Miguel elogia o sistema de saúde alemão e o comportamento da população.

"Do final de fevereiro para março, a Alemanha começou a tomar medidas para conter a pandemia. Mas tem a ver com as pessoas também, elas respeitam muito o distanciamento social, não saem, usam álcool em gel, é uma educação muito diferente; e vejo que no Brasil não levaram muito a sério. O sistema de saúde também é excepcional, vejo como a melhor estrutura para cuidar dos pacientes na Europa, uma coisa absurda mesmo", revela o atacante.

Apesar da volta do Campeonato Alemão nas principais divisões, Miguel Rodrigues conta que, a partir da quarta, os torneios continuam interrompidos. As disputas que ainda acontecem envolvendo times da Landesliga são referentes à Copa da Alemanha e o retorno das atividades no restante deve ter alguma projeção a partir do dia 20 de junho.

"A situação no meu clube é que dia 30/06 acaba meu contrato e já está tudo acertado que não vou renovar. Meu empresário está tomando conta para quando retornar a temporada ou por volta de julho, já possa ter boas notícias de um novo clube. Mas continuo treinando, sozinho ou no clube, para estar preparado, com novos desafios e um clube bom para desenvolver minha carreira", revela Rodrigues.

Miguel Rodrigues disputava a Landesliga pelo LSV Neustadt/ Spree

Pesadelo polonês

Antes de chegar ao LSV Neustadt, em janeiro de 2017, Miguel Rodrigues passou dez meses jogando na Polônia, onde deveria começar a carreira europeia depois de deixar a capital amazonense. No entanto, a promessa de deslanchar no futebol polonês foi por água abaixo. "Morávamos 17 jogadores em uma casa só com um banheiro, comia macarrão cinco vezes por semana, a alimentação era precária, foi um momento muito difícil para mim", afirma o atacante.

A cidade onde Miguel mora e joga pelo LSV Neustadt fica ao sul da capital, Berlim

Ainda nas categorias de base do futebol amazonense, alguns jogadores tiveram contato com um empresário brasileiro que fazia o "meio de campo" para concretizar a negociação. Miguel conta que viu conterrâneos abrirem mão de casas, automóveis e até da família para investir no sonho de tornar-se jogador de futebol.

"Conheci muita gente boa que foi para a Polônia que tinha um futuro pela frente, mas a estrutura era muito precária, situações muito ruins para se profissionalizar. Foram dez meses da minha vida onde aprendi muita coisa e, independente da dificuldade, ainda encontrava uma luz no fim do túnel, quando tive a oportunidade de conhecer a Alemanha. Joguei no time segundo time do Nolstadt, me destaquei e cheguei no principal. Aí minha vida começou a mudar", conta ele.

Depois da transferência para a Alemanha, ele foi cedido ao SV Grün-Weiß Lübben, também da sexta divisão, onde marcou 17 gols em 15 jogos na temporada 2019/2020 da Brendenburgliga.

Explicando o 7 a 1

Estabilizado na Alemanha por imersão, já familiarizado com a cultura e a língua, Miguel descreve as principais diferenças no estilo de jogo e indica o caminho para evitar novos "7 a 1". Segundo ele, o futebol alemão é especialista em "fazer times", priorizando a tática sobre a técnica no desenvolvimento dos jovens talentos.



"Aqui na Alemanha, desde o sub-9, ter um desenvolvimento muito forte é o principal. O Brasil pode revelar muitos jogadores, porque faz jogadores. Na Alemanha, eles fazem time. No Brasil, se você tocar para o lado é igual a todo mundo, precisa ser muito diferente tecnicamente; e aqui eles olham mais o desempenho tático", afirma ele.

Na Alemanha, Miguel tem a chance de ver de perto grandes jogadores, como o polonês Lewandowski, o alemão Neuer e o espanhol Thiago Alcântara, do Bayern de Munique

Para as jovens promessas amazonenses, Miguel Rodrigues aconselha que deem atenção para os fundamentos táticos e ressalta que o futebol europeu cobra muito mais da capacidade física dos jogadores. No entanto, ele valoriza o "futebol moleque" e acredita nos talentos regionais.

"Acredito que no Brasil as pessoas vão muito pelo drible, é outro estilo de futebol e na Europa é um futebol muito mais corrido. Muita técnica, muita força, então a dica que dou para quem quer vir é se posicionar mais, ser mais técnico e o porte físico é essencial. Mas sem abrir mão do drible, sem abdicar da sua habilidade. A gente sabe que brasileiro tem muito essa característica, é nosso estilo de bola. Acredito que muita gente iria vingar se tivesse oportunidade aqui, principalmente de Manaus", conta Rodrigues.

Miguel Rodrigues, revelado pelo EC Tarumã, está no segundo time na Alemanha

Futebol Amazonense

Com passagem pelas categorias de base não só do Lobo do Norte, mas também do Manaus FC, Miguel Rodrigues elege o Gavião do Norte como o "queridinho" do futebol amazonense. Ele disputou apenas a Copa Amazonas pelo esmeraldino, mas destaca a boa estrutura para os jogadores da base e a diferença no relacionamento com os profissionais do Tarumã.

"Acredito que é o clube que tem mais estrutura na cidade, vários patrocinadores, torcida vai no estádio, acompanha, então tenho muita afinidade. Mas outros clubes têm muita tradição, como São Raimundo e o Sul-América, mas o Manaus é o que tenho mais afinidade. O Tarumã não tanto, porque não tínhamos muito o afeto com os profissionais", conta o atacante.

Miguel Rodrigues, com a camisa 20 (terceiro agachado da direita para a esquerda), quando jogou pelo Manaus FC

De "mais uma promessa amazonense" a atleta consolidado nas divisões inferiores do futebol alemão, Miguel credita à falta de apoio o baixo número de conterrâneos no Velho Continente. "Joguei com muita gente boa, tem muitos jogadores bons na nova geração. Falta mais apoio, a gente tinha muito do Alan Borges, que sempre correu atrás e apoiou a base, mas muitos clubes deixam a desejar e a base é o futuro do clube", afirma.

Treinando em casa, mas acompanhando o futebol do mundo todo - inclusive o regional, quando ainda estava em campo -, Miguel continua os treinamentos no aguardo das próximas cores que defenderá na próxima temporada, que deve começar próximo ao dia 8 de agosto. Mas uma coisa é certa: a 'raça' e a vontade de ser campeão não vão faltar.