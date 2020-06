Governador autoriza e Campeonato Carioca volta com portões fechados

O Campeonato Carioca foi paralisado no dia 16 de março | Foto: Alexandre Vidal/ Flamengo

O retorno do futebol está liberado a partir desde sábado (6), no Rio de Janeiro, assim como abertura de shoppings, centros comerciais, cultos religiosos, bares, restaurantes e pontos turísticos. O governador Wilson Witzel assinou, na noite da última sexta-feira (5), um decreto com as novas medidas de flexibilização durante a pandemia do coronavírus.

Na última segunda-feira (1) a prefeitura do Rio de Janeiro anunciou as medidas de flexibilização do isolamento social e, no documento, prevê a permissão de jogos de futebol com 1/3 do público a partir de julho e a utilização dos estádio do Maracanã com 1/3 da capacidade, que corresponde a 22 mil pessoas, assim como São Januário passa para 7 mil torcedores e o Nilton Santos, para 14 mil.

Atividades esportivas de alto rendimento passam a ser autorizadas, desde que sem público e com os devidos protocolos de higienização. — Secretaria de Estado de Saúde (@SaudeGovRJ) June 6, 2020

As partidas não contam com a presença de público, seguindo a tendência dos demais torneios mundo afora. Os jogadores e comissões técnicas terão de cumprir um rígido protocolo da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, que ainda não foi divulgado. O mesmo vale para os treinos das equipes.

O Campeonato Carioca foi paralisado no dia 16 de março, sem que todos os jogos da terceira rodada segunda fase - a Taça Rio - fossem disputados. Faltam duas rodadas para o final da fase e o início da parte final do Estadual.



Com a autorização em mãos, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), convocou uma reunião com os clubes participantes do torneio para as 15h (horário de Manaus), por meio de uma vídeo conferência. Lembrando que até este sábado (6), o Brasil conta com 650.504 casos de Covid-19 e 35.139 mortes confirmadas.