Fast Clube espera anunciar reforços nos próximos dias

Mesmo com indefinições, Fast segue se movimentando para montar elenco da Série D | Foto: Marcelo Sodrex/ Fast Clube

Manaus - O Fast Clube/ULBRA vai ao mercado em busca de reforços, mas o presidente do clube, Dênis Albuquerque, aponta que indefinição da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em torno do Campeonato Brasileiro da Série D dificulta a assinatura de contratos com os atletas.

O clube afirma que a maior dificuldade é a indefinição em torno da realização do Campeonato Brasileiro, o que compromete a contratação de atletas para o elenco profissional, uma vez que não seria possível redigir os contratos com a ausência de dados concretos do torneio, como o período de contrato estabelecido com os reforços.

No ano do "noventenário", Denis Albuquerque garante que o time estará competitivo para garantir o acesso à Série C, façanha conquistada pelo rival Manaus FC. “Estamos organizados, montando uma equipe competitiva, com reforços pontuais. Praticamente 90% da equipe esta fechada”, afirma.

O presidente Tricolor acrescenta que o Fast/Ulbra está "apalavrado" com atletas e busca, no mercado, por jogadores que encaixem na realidade do clube. Na visão dele, a equipe que disputou o Estadual será a base para a Série-D. “Utilizaremos de 60 a 70% do time do estadual e vamos reforçar com atletas que queiram vir fazer história no Fast/Ulbra”, diz.

A comissão técnica comandada pelo treinador Wladimir Araújo, que comandou o time no Barezão 2020, também está apalavrada com a diretoria, mas o clube ressalta que isso não impede de que, em caso de proposta melhor, possam vir a fechar com outro clube. A expectativa é que nos próximos dias seja anunciado alguns atletas.

"Estamos apalavrados com atletas que se destacaram nos clubes em que atuaram esse ano, o time será forte, mas ainda não podemos assinar contratos", complementa o mandatário. Albuquerque acredita ainda que no mês de agosto iniciará o Campeonato Brasileiro e toda a preparação do clube será feita em julho.

*Com informações da assessoria.