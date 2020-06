Já pode pedir música: Conor McGregor anuncia aposentadoria pela 3ª vez

O lutador Conor McGregor, de 31 anos, anunciou a aposentadoria do MMA pela terceira vez em quatro anos. O irlandês fez o anúncio nas redes sociais, logo após a disputa do UFC 250, no último sábado (6), em Las Vegas (EUA), que teve a brasileira Amanda "Leoa" Nunes como grande vencedora da noite.

"Oi, pessoal. Eu tomei a decisão de me aposentar das lutas. Muito obrigado pelas incríveis memórias. Tem sido uma grande caminhada. Aqui está uma foto minha com minha mãe em Las Vegas após um dos meus títulos mundiais. Escolha a casa dos seus sonhos, Mags. Amo você. Qualquer que desejar, é sua", escreveu McGregor.

Hey guys I’ve decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it’s yours ❤️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ