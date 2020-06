Manaus FC contrata volante e atacante para a Série C do Brasileirão

Manaus - Tem novidade boa no Gavião do Norte! De olho na disputa do Campeonato Brasileiro da Série C, o Manaus anuncia nesta segunda-feira (8), a chegada de mais dois reforços. O volante Rafael Carrilho, 25, e o atacante Alison Mira, 24. Carrilho, que pertence ao Cianorte (PR), vem por empréstimo até o fim do ano. Já Alison, que estava no Novo Hamburgo (RS), chega em definitivo ao Manaus.

A contratação dos jogadores foi recomendada pelo técnico Wellington Fajardo. Os atletas só passam a receber pelo clube quando as atividades do futebol forem retomadas.

Rafael Carrilho | Foto: Manaus FC

O volante falou sobre a expectativa de jogar pelo Manaus. “A expectativa é a melhor possível. Fiquei muito feliz de ter acertado com o Manaus FC e jogar essa Série C. Com certeza juntamente ao grupo vamos fazer o melhor trabalho possível para deixar a torcida muito alegre e estar à disposição sempre para poder entrar em campo e dar o meu melhor. Vamos fazer um fazer um bom campeonato, uma boa Série C. É o primeiro ano do Manaus na Série C, mas com certeza vai ser um ano inesquecível”, disse Carrilho, que começou a carreira no São José (RS).

“Depois joguei no Cianorte (PR) no Campeonato Paranaense; no São José joguei a Série D, Série C e Gauchão; no Cianorte joguei o Paranaense e Série D; joguei pelo Ypiranga (RS) uma Série C e depois de um tempo retornei para jogar no São José a Série C, também no ano passado. Fizemos um bom ano, chegamos à fase do mata-mata, mas acabamos perdendo para o Sampaio Correa (MA) na fase final, na classificação para a Série B”, comenta.

Carrilho joga como segundo volante. “Quem me conhece sabe que eu tenho chegada na área, posso chegar na área e finalizar. Ajudo o time na marcação, na parte técnica, na vontade, na garra... acho que o meio campo é o coração da equipe, se o time estiver com um meio campo forte com certeza o jogo vai estar em nossas mãos”, diz Carrilho.

Alison | Foto: Manaus FC

Ao ataque

Apesar de ter apenas 24 anos, o atacante Alison Mira tem muita quilometragem no futebol, tendo conquistado o título de campeão brasileiro da Série B com o Atlético (GO), em 2016. Mira também atuou no futebol japonês.

O jogador conta que não pensou duas vezes para fechar com o Manaus. “Quando recebi a proposta não pensei duas vezes. Estou feliz demais, agora é esperar essa pandemia passar, trabalhar e se Deus quiser, me condicionar bem para fazer uma temporada muito boa aí, colocar o Manaus ainda mais para cima. Esse time está sempre brigando por títulos, sempre brigando por coisas boas”, declara o jogador.

E ele ainda deixou um recado para a torcida. “Pode esperar gols. Vou brigar muito dentro de campo para fazer gols. (Podem esperar) um jogador de muita raça dentro de campo, que não desiste de nenhuma bola, sempre incomodando zagueiro, sempre brigando com zagueiro, então a torcida pode esperar muita vontade minha. Eu vou batalhar muito porque eu quero conseguir coisas grandes com o Manaus”, disse o atacante.

Chegadas

O presidente do Manaus FC, Luis Mitoso explicou as novas contratações do clube. “Esses são os dois reforços que a comissão técnica, o nosso treinador (Wellington Fajardo) tinha solicitado para nós. Esses atletas vêm com uma condição especial. Um vem por empréstimo o outro com um contrato maior, mais longo, visando o futuro do Manaus. Mas é bom salientar que esses atletas não têm custo nenhum por enquanto. Nós não tivemos que investir nenhum centavo neste momento, até por conta da pandemia. Está tudo parado. O Manaus FC está passando por um momento preocupante, não só o Manaus, mas todos os clubes. O Manaus principalmente por ser um clube novo tem passado por algumas situações que estamos aí em conversas diariamente com todos os nossos colaboradores e também patrocinadores, afim de que a gente possa rever e reativar os patrocínios. A gente imagina que logo, logo voltaremos aos treinos”, finalizou o dirigente.