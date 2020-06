Time do 3B segue com treinos após confirmação de casos de Covid-19

12 jogadoras continuam os treinos, que recentemente passaram de individuais para coletivos | Foto: Divulgação/ 3B

Manaus - O 3B Sport, que disputa a Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino, realizou testes para Covid-19 em todos os componentes do clube. Das 14 pessoas com resultado positivo, 12 são jogadoras, mas o clube já retomou as atividades coletivas, com a novidade de um "treino de respiração".

"No início tive toda a preocupação de levar as atletas no Delphina Aziz e disseram que elas não teriam problema nenhum. Acontece que senti um cansaço e fiz o teste, que no começo levava 12 dias para sair o resultado e eu convivo com as jogadoras, porque o CT é no quintal onde elas moram. Enquanto isso, as jogadoras gripavam, mas seguiam, eu conversei com elas e perguntei qual delas gostaria de ficar para continuar treinando, e no final fiquei com 12 jogadoras", explica João Bosco, presidente do 3B.

Depois das 'gripes', João Bosco encaminhou os integrantes da comissão técnica e de outros setores para serem testados e, além das atletas e do próprio presidente, o filho de um dirigente, a cozinheira (que foi afastada por ser do grupo de risco), a diretora financeira, o supervisor de futebol e a designer gráfica do clube também testaram positivo.

"Com os testes, vimos que três jogadoras estavam curadas e dois membros do clube contraíram. Todas elas estão bem, apenas duas tiveram complicações menores. Estamos tocando os treinos normalmente todos os dias, mas não estamos recebendo nenhuma atleta que estava de férias, pelo menos até passar esse período difícil", esclarece.

O 3B da Amazônia teve a confirmação dos casos de coronavírus no dia 23 de maio, e dois dias depois, antes da retomada dos trabalhos coletivos, o clube levou um infectologista ao Centro de Treinamentos do clube, no bairro Aparecida, Zona Sul de Manaus, para explicar ao grupo os cuidados a serem tomados nesse período de pandemia.

"Temos um amigo fisioterapeuta que está acompanhando e recomendou os exercícios de respiração pulmonar com a ajuda de um aparelhinho que compramos para as jogadoras. Eu diria que meu time, hoje, mesmo com coronavírus, está bem fisicamente", ressalta o presidente do 3B.

Sem previsão para o retorno das competições organizadas pelo Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a equipe do 3B treina mais para manter o mínimo de condicionamento físico. Em contato com a CBF, o presidente do clube admite que existem conversas para a realização da primeira fase da Série A2 em sede única, mas sem definição oficial.

"Temos conversado com o diretor responsável na CBF, mas ele diz que não tem nada certo. Pintou a ideia de uma série única, com uma sede única e ele já me disse que para a primeira fase, é possível sim. Enquanto isso a gente fica à mercê dessa situação. Se fosse hoje, 70 ou 80% [das jogadoras] eu iria renovar, mas todos nos estamos passando por uma dificuldade financeira", afirma João Bosco.

Enquanto o Brasileirão Feminino ainda não dá indicativo de retorno, a retrospectiva da participação do clube na temporada 2020 é animador. Na única partida disputada no torneio, o 3B goleou o Atlético Acreano pelo placar de 7 a 0. Apesar de também desbancar o Iranduba no Estadual do ano passado, o presidente admite repensar o investimento no futebol feminino.

"O time não tem patrocinador, nos mantemos com as três empresas que eu tenho, mas estão todas fechadas por causa dessa pandemia. Eu já poderia ter reaberto na segunda-feira, mas não quis. Estamos há três meses sem clientes e, inclusive, tive que vender um apartamento para cumprir com os pagamentos das jogadoras e da comissão técnica. Se a suspensão dos torneios continuar, vou repensar sobre o investimento lá para frente", afirma o presidente.