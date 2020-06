Com multa de R$200 milhões, joia do Vasco entra na mira do Lille

Talles Magno completa 18 anos no próximo dia 26 e já poderá negociar contratos oficialmente com times europeus | Foto: Rafael Ribeiro/ Vasco

O atacante Talles Magno está na mira do Lille, segundo afirma a Agência Brasil, citando o site Le10sport, da França. O vascaíno seria a opção dos franceses para substituir o nigeriano Victor Osimhen, que negocia com o Liverpool. Na busca pelo equilíbrio financeiro, o Lille tenta vender o jogador por 50 milhões de euros.

Caso a negociação de Osimhen com os ingleses seja concretizada, abre espaço para a joia de São Januário ser contratada. De acordo com a Agência Brasil, o Le10sport aponta que o diretor de futebol do Lille, Luís Campos, tem interesse especial em Talles Magno, já preparando uma segunda investida, após ver a proposta inicial de 10 milhões de euros ser rejeitada pelo Vasco.



Talles Magno completa 18 anos no próximo dia 26 e já poderá negociar contratos oficialmente com times europeus. O jogador é tratado como a maior revelação recente do Vasco e foi 'lançado' no time principal pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, ainda no Campeonato Brasileiro de 2019, ano em que ele também integrou o elenco campeão mundial sub-17 da seleção brasileira.

Em novembro 2019, Talles renovou contrato com o Vasco até o fim de 2022, o que implicou um aumento salarial, mas também subiu a multa rescisória para aproximadamente R$ 200 milhões, quase 36 milhões de euros. O clube enfrenta dificuldades para pagamentos de salários atrasados de atletas e funcionários e apenas no início desta semana, efetuou o pagamento apenas do mês de janeiro a jogadores e comissão técnica, além de um mês de direitos de imagens.