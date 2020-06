Conmebol suspende licenciamento de clubes para Libertadores Feminina

Suspensão do licenciamento abre espaço para retirada de estruturas do futebol feminino | Foto: Divulgação/ Twitter @LibertadoresFEM

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) eliminou a obrigatoriedade de licenciamento para os clubes que disputarão a Copa Libertadores da América Feminina deste ano. A competição, com sede em Santiago (Chile), teria início em 25 de setembro, mas foi suspensa devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19).

Por enquanto, o torneio feminino continental está mantido pela entidade. No ofício enviado às confederações, a Conmebol justifica a liberação da obrigatoriedade da licença para 2020 "considerando os impactos da pandemia da covid-19, o impedimento do desenvolvimento ordinário do futebol e tendo conhecimento da suspensão de torneios femininos" por conta da pandemia.

CONMEBOL suspende neste ano processo de licenças de clubes no futebol feminino como requerimento obrigatório para participar da Libertadores Feminina 2020



👉https://t.co/AD18wxg80O pic.twitter.com/jjZAXnkTli — CONMEBOL Libertadores Femenina (@LibertadoresFEM) June 9, 2020

Aqui no Brasil, as duas divisões nacionais (Séries A1 e A2) foram interrompidas e, segundo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ainda não há previsão de retorno. Para obter o licenciamento, os clubes deveriam atender a requisitos esportivos - infraestrutura, administrativos, jurídicos e financeiros - no que tange o futebol feminino.



Entre os critérios para aprovação no sistema de licenças, definido pelo Conselho da Conmebol e divulgado em março, estavam a obrigatoriedade de que, ao menos, dois membros da delegação fossem mulheres e que, a partir do ano que vem, o requerente tivesse, no mínimo, "um acordo formal com a equipe de categoria juvenil, que participa de campeonatos organizados em âmbito nacional, regional ou local". Vale destacar que a suspensão do licenciamento limita-se a Copa Libertadores deste ano.

Documento anunciando a suspensão do licenciamento de clubes, no dia 5 de junho | Foto: Divulgação/ Conmebol

O Brasil terá três representantes na Libertadores Feminina deste ano: o Corinthians, atual campeão continental; a Ferroviária, campeã brasileira, e o Avaí/Kindermann, que ficou em terceiro na Série A1 do ano passado e herdou a vaga que seria do Timão, vice do campeonato nacional. Em 12 edições disputadas, são nove títulos brasileiros. O São José, com três taças, é o maior vencedor da competição. Colo-Colo (Chile), Sportivo Limpeño (Paraguai) e Atlético Huila (Colômbia) são os únicos times de fora a conquistarem o torneio.