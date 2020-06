Fast Clube mira ex-Seleção brasileira que ganhou a Champions League

Presidente do Fast elogia contratação de Bernardo e destaca aproximação com o torcedor | Foto: Marcelo Sodrex/ Fast Clube

Manaus - À espera de um sinal para o retorno das atividades, visando a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, o Fast Clube segue se movimentando nos bastidores para pleitear uma vaga na terceira divisão. Após anunciar a contratação do ex-capitão do Amazonas FC, o Tricolor revela negociações avançadas com um jogador "de peso", campeão da Copa América e da Liga dos Campeões da Europa.

Na última quarta-feira (10), o Rolo Compressor anunciou a primeira chegada pós-encerramento do Estadual: o zagueiro Bernardo, que se destacou com a camisa auri-negra da Onça-Pintada da Zona Leste. Apesar do clube indicar que a inexistência de prazos para disputa da Série D seja um obstáculo para a contratação de novos nomes, o presidente Dênis Albuquerque revela que o elenco está quase fechado.

"Temos 90% do nosso time pronto, a contratação do Bernardo é muito positiva, pudemos ver ele se destacando no [Campeonato] Amazonense com o Amazonas, então com certeza vem para somar para a Série D. Não podemos redigir os contratos ainda pela falta de prazos, mas estamos apalavrados e o torcedor pode ter certeza que o time vai estar forte na briga pelo acesso", destaca o presidente Tricolor.

O clube também se movimenta nos bastidores para aprimorar o campo no Centro de Treinamentos da Ulbra e desenvolver o serviço de Sócio Torcedor. Dênis Albuquerque destaca, no entanto, que o Fast não está livre da crise econômica que muitos times enfrentam devido à Covid-19, mas um jogador experiente, campeão da Copa América com a Seleção brasileira e da Liga dos Campeões, pode pintar na capital amazonense.

"Fui contatado por um empresário que me apresentou a situação desse jogador, que tem passagem pela Seleção brasileira e foi campeão da Champions League, e está dentro da realidade do clube, porque não vamos fazer nenhuma loucura com contratações. Estamos negociando, é um jogador experiente, enviamos uma contraproposta e esperamos a resposta nesse final de semana, ou talvez antes mesmo", aponta o mandatário.

Do auri-negro ao tricolor

Lissandro Breval, diretor financeiro e executivo do Amazonas FC, afirmou na última quarta-feira (10), em entrevista à rádio CBN Amazônia, que, além do zagueiro Bernardo, outros integrantes do elenco que disputou o Barezão 2020 pela Onça-Pintada já estariam apalavrados com o Fast Clube para a disputa da Série D.

Já confirmado, Bernardo pode ter a companhia dos volantes Dênis Pedra e Pelezinho, além do lateral-esquerdo Souza. O foco dos reforços do clube, até o momento, indica ser o setor defensivo, que foi alvo de muitas críticas pelo desempenho no Campeonato Amazonense. Em 12 partidas pelo Amazonas FC no Estadual, Bernardo marcou apenas um gol, mas o time encerrou o torneio com apenas cinco gols sofridos, na segunda melhor marca.

Comandado por Wladimir Araújo, o Fast chegou às semifinais do primeiro turno do "Barezão 2020", mas acabou eliminado pelo campeão Manaus FC após empate por 1 a 1 que favorecia o esmeraldino, já que possuía melhor campanha. No segundo turno, o Tricolor de Aço ficou na sétima (e penúltima) colocação, somando duas derrotas e apenas um empate nas três partidas disputadas.

No Brasileirão, o Rolo Compressor integra o Grupo 1, ao lado dos acreanos Atlético, Rio Branco e Galvez; dos paraenses Independente e Bragantino; além do Vilhense (RO) e do vencedor do confronto entre Ji-Paraná (RO) e Nacional FC (AM).