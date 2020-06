Guto Lima é a primeira atração confirmada da Live do Manaus FC

Manaus - O rei do arrocha Guto Lima é a primeira atração confirmada da Live Solidária do Manaus Futebol Clube, que vai acontecer no próximo sábado (20) às 17h. Com o evento, que acontecerá na Arena da Amazônia e será transmitido pelas redes sociais do Gavião do Norte, o clube pretende arrecadar alimentos para famílias afetadas pela pandemia causada pelo novo coronavírus, além da fortalecer a campanha do sócio-torcedor.

Durante a transmissão ao vivo haverá sorteio de itens oficiais do Manaus FC e os torcedores ficarão sabendo de várias novidades do clube, que este ano vai disputar o Campeonato Brasileiro da Série C.

“A live é uma atividade na qual o clube vai expor a sua imagem para a sociedade amazonense, buscando arrecadar alimentos para pessoas carentes afetadas pela pandemia. Também queremos convocar a nossa torcida para que eles possam se associar ao sócio-torcedor, para que o clube possa se manter ativo e com as suas finanças em dia, garantindo todo o planejamento anual que já está comprometido por conta da pandemia. Mas eu tenho certeza que vamos ter uma boa adesão ao sócio-torcedor, para que o clube possa superar esse tempo em que estamos parados”, disse o presidente do Manaus, Luis Mitoso.

Promoção

E quem se associar ao programa sócio-torcedor do Gavião do Norte vai concorrer a uma passagem para acompanhar um jogo do Manaus FC pela Série C, com tudo pago, fora de Manaus.

“Há dois meses começamos uma nova campanha chamada ‘Manaus fazendo história’. Qual a proposta dessa campanha? Congelamos a categoria mais básica que é exatamente a Gavião Prata. Aumentamos o valor em R$ 6 e hoje nós temos a nova categoria exclusiva para essa época de pandemia. Quem assinar este plano vai ter acesso a todos os jogos do time em 2020 e vai concorrer a passagem para assistir o Manaus pela Série C”, explica o diretor de marketing do clube, Thiago Martins, que lembra que o clube quer bater a meta de 500 sócio-torcedores ainda este mês.

“Atualmente o clube tem 432 adeptos ao programa de sócio, mas nós vamos alcançar esta marca de 500 até o dia 30”, finalizou Thiago.

