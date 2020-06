Amazonas incentiva doação de sangue após ação social na pandemia

Após sucesso em arrecadação solidária, Amazonas FC incentiva doação de sangue | Foto: Divulgação/ Amazonas FC

Manaus - O Amazonas FC participa da ação "Nosso Sangue Verde e Amarelo", organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), juntamente com outros nove times do Estado, para incentivar a doação de sangue na Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) na próxima terça-feira (16).

"É importante a participação do time nessa campanha de futebol. O Amazonas está honrado em participar e ajudar a sociedade nesse momento difícil, como já fizemos na campanha da arrecadação de doações. Nesta ação, tivemos várias entidades contempladas, como a Fundação Doutor Thomas, o Lar dona Val, a Igreja Pentecostal do Arrebatamento, a Fazenda Esperança e outros", destaca Lissandro Breval, diretor do Amazonas FC.

A participação vem após o sucesso da campanha "Comemorar a vida é nosso maior gol", que ocorreu simultaneamente às atividades de comemoração do primeiro aniversário do clube. No período, o clube arrecadou 20 toneladas de alimentos, 10 mil máscaras de proteção individual e 500 mil litros de álcool em gel para doação, tanto para instituições carentes, quanto aos profissionais da área da saúde.

“Conquistamos muita coisa e queremos muito mais, mas nossa comemoração precisava ser de um jeito que reunisse as pessoas, virtualmente, mas efetivamente, em torno de algo maior. Por isso, pensamos em ações que vão contribuir para ajudar os profissionais de saúde, que estão lutando por todos nós, e as pessoas mais necessitadas. Queremos que todos, além da nossa amada torcida, possam se alegrar com a nossa festa”, afirma o diretor do Amazonas FC, que destaca que vai continuar com a realização de ações sociais, graças à ajuda de patrocinadores.