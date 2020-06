Mesatenista Hugo Calderano volta às quadras após três meses

A pandemia da covid-19 havia paralisado o torneio com uma rodada a ser disputada na primeira fase | Foto: Divulgação

Um dos principais nomes da equipe brasileira que estará em Tóquio nos Jogos Olímpicos, o mesatenista Hugo Calderano, voltou a sua rotina de jogos oficiais hoje na Alemanha. No primeiro duelo da Bundesliga depois da paralisação de três meses pela covid-19, o Ochsenhausen, time de Calderano, venceu o Borussia Dusseldorf na semifinal da Liga por 3 a 2 e se garantiu na decisão do torneio para brigar pelo bicampeonato.

Número seis do ranking mundial, Calderano fez dois jogos. Perdeu o primeiro para o sueco Kristian Karlsson, número 24 do mundo, por 3 sets a 1. Mas, venceu o segundo jogo dele. A partida foi contra o alemão Timo Boll, décimo do mundo, o resultado foi 3 sets a 2 para o brasileiro.

A pandemia da covid-19 havia paralisado o torneio com uma rodada a ser disputada na primeira fase, mas todos os clubes decidiram não fazer esses jogos e retornar com a competição diretamente nas semifinais. A decisão da Bundesliga será no domingo (14), às 9 horas (de Brasília), contra o FC Saarbrucken TT.

O protocolo sanitário foi bem rigoroso nessa volta do tênis de mesa na Alemanha: ginásios sem torcedores, uso obrigatório de máscara pelos atletas fora das quadras, proibição de cumprimentos com toque entre os atletas e não houve troca de lado da mesa nos sets. As decisões também deixaram de ser uma melhor de três e passaram para um duelo único e com a realização apenas de jogos individuais, sem as tradicionais disputas de duplas.