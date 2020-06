Jogadoras criam 'Avante Hulk' para arrecadar fundos ao EC Iranduba

Após vaquinha on-line, Iranduba espera arrecadar fundos com sorteios | Foto: Gabriel Seixas/ EC Iranduba

O apoio à sobrevivência do Iranduba ganhou o Brasil e motivou uma ação especial. Um grupo de mulheres engajadas com o futebol feminino decidiu se unir para arrecadar doações ao clube de uma maneira diferente: através do sorteio de camisas oficiais.

Na última quinta-feira (11), o Hulk da Amazônia lançou uma vaquinha para arrecadar fundos que permitam a continuidade das atividades profissionais do clube. O Iranduba afirma que sofreu um calote da empresa de criptomoedas VeganNation e agora passa por sérias dificuldades financeiras.

Sensibilizadas com a causa, um grupo de dez mulheres deu origem ao “Avante Hulk”, nome do projeto criado para angariar recursos que serão revertidos para a "vaquinha" do Iranduba.

Em retribuição aos doadores, sete camisas oficiais serão sorteadas aos que colaborarem com a campanha: duas do Iranduba, duas do Corinthians, uma do Internacional, uma do Palmeiras e uma da seleção brasileira, com autógrafo de Cristiane.

A campanha “Avante Hulk” foi inspirada no projeto “Joga Junto FF”, campanha que uniu a comunidade do futebol e futsal feminino brasileiro em torno de causas sociais. “Foi aí que pensamos: por que não fazer algo parecido e ajudar um time que tem o carinho de tantos na modalidade, tão tradicional e que faz parte da história de muitas atletas do nosso futebol?”, disse Érica Viana, organizadora da ação.

Ex-jogadoras do clube, como a zagueira Sorriso (Internacional) e a goleira Rubi (Botafogo), souberam da campanha e também destinaram camisas e materiais para os sorteios, que serão realizados no Twitter e no Instagram (ambos @avantehulk). Além disso, as doações agora também podem ser feitas pelo aplicativo do PicPay, com colaboração mínima de 5 reais.

*Com informações da assessoria.