Campeonato Carioca treina retorno sem aval de Botafogo e Fluminense

Depois de três meses de paralisação por conta da pandemia do novo coronavírus (covid-19), a volta do Campeonato Carioca 2020 tornou-se um impasse. Liderados pela Federação de Futebol do Estado do Rio (Ferj), os dirigentes dos 12 clubes reuniram-se mais uma vez e deixaram encaminhado Flamengo x Bangu na próxima quinta-feira (18).

O encontro começou no final da tarde de segunda-feira (15), seguiu até a madrugada de hoje (16) e ainda será retomada logo mais à noite, a partir das 20h (de Brasília). Foram quase sete horas de debate em busca de um consenso entre os clubes, que não foi alcançado.

Conselho Arbitral sugere datas de retorno do Campeonato Carioca.https://t.co/XCBVNrrV8y pic.twitter.com/3mPUS2hJCc — FERJ (@FFERJ) June 16, 2020

Além disso, o caso pode parar na Justiça. Fluminense e Botafogo defendem o retorno em julho e ainda não começaram os treinos presenciais. O presidente do Botafogo, Nelson Mufarrej Filho, não escondeu o descontentamento. Ainda ontem, o Ministério Público reforçou a recomendação para que a competição só recomece em condições específicas.

“É uma decisão de profunda desconexão com a realidade. Infelizmente, a maioria dos clubes no Arbitral entendeu ser o momento de voltar a disputar jogos, a despeito do cenário caótico vivenciado. Fomos contrários. Além disso, a preparação física, após longo período sem contato com bola, precisa de um trabalho adequado. Acionei o Departamento Jurídico assim que acabou o Arbitral. O Botafogo vai buscar defender os seus interesses, caso as datas apresentadas sejam confirmadas. O futebol impacta sobremaneira a vida das pessoas e a mensagem para a sociedade que se deveria passar, neste momento, não é de competição ou disputas", afirma Mufarrej.

O Botafogo não tem previsão de retorno aos treinos e vai seguir todos os protocolos e recomendações de segurança dos órgãos competentes. pic.twitter.com/1iEjAL0jHY — Botafogo F.R. (de 🏠) (@Botafogo) June 12, 2020

Marcelo Crivella, prefeito do Rio de Janeiro, afirmou na manhã desta terça-feira (16), que o presidente Jair Bolsonaro estará presente no retorno. "O presidente Bolsonaro prometeu que vem ao Maracanã nesta quinta-feira para acompanhar Flamengo x Bangu. Então, não vai ser estádio vazio, o presidente Bolsonaro disse que vai ver o jogo", afirmou.

Segundo o boletim da Secretaria Estadual de Saúde, divulgado na noite da última segunda-feira (15), há 80.946 casos confirmados e 7.728 óbitos por covid-19 no estado do Rio de Janeiro. O último jogo do Campeonato Carioca ocorreu no dia 16 de março, com a vitória do Madureira, por 2 a 1, sobre o Volta Redonda.



“Ainda que sem público nas praças esportivas, na atual ‘situação de emergência em saúde’ em que se encontra o Município do Rio de Janeiro, diante do congraçamento típico dos eventos desportivos, fatalmente incentivará a aglomeração de pessoas no entorno dos estádios e a quebra das regras de isolamento social e de prevenção à covid-19”, diz a nota oficial do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ), recomendando à Ferj, à Prefeitura e ao governo estadual que não retomem o Carioca.