Fluminense faz primeiros testes de Covid-19 em jogadores

| Foto: Reprodução/ Twitter @FluminenseFC

Nesta terça-feira (16), o Fluminense deu continuidade aos testes da Covid-19 no Centro de Treinamento Carlos Castilho, no Rio de Janeiro. Desta vez, após membros do departamento de futebol e comissão técnica, os jogadores realizam os exames.

Um grupo foi ao local na parte da manhã, em horários pré-determinados, seguido de outro grupo pela parte da tarde. Alguns jogadores registraram o dia de testes nas redes sociais. Além deles, familiares e pessoas que participem do convívio também serão testados.

Atacante Evanilson a caminho dos testes para Covid-19 | Foto: Reprodução/ Instagram

Um laboratório especializado utiliza os testes de IGG/IGM e PCR nos jogadores. O primeiro é feito pela coleta de sangue e indica se o paciente: esteve ou está infectado pelo vírus; e se já possui anticorpos.

O segundo é por meio de um cotonete inserido pelo nariz e indica se a pessoa está com a doença na fase aguda e é mais conclusivo. Enquanto realiza os primeiros testes, o Fluminense, juntamente com o Botafogo, brigam para postergar o início do Campeonato Carioca.

Zagueiro Mateus Ferraz após a realização de testes | Foto: Reprodução/ Instagram

Em reunião com a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj), a maioria dos clubes defenderam a volta da competição a partir desta quinta-feira (18). O Fluminense entraria em campo dia 22, exatamente na data estipulada para o recebimento dos primeiros resultados dos exames.

O presidente Mário Bittencourt, alinhado a Nelson Mufarrej, presidente do Alvinegro, pretendem acionar a Justiça caso não cheguem em um consenso após a reunião desta terça-feira (16). O Fluminense só decidirá sobre a retomada dos treinos presenciais quando tiver todos os resultados em mãos.