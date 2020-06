Manaus FC destaca campanha 'Nosso Sangue Verde e Amarelo'

| Foto: Ismael Fotos Esportivas

Manaus - O Manaus Futebol Clube abraçou a campanha “Nosso Sangue Verde e Amarelo”, promovida pela Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular (ABHH), em parceria com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam). A ação une clubes do Amazonas e de todo o País, em prol da doação de sangue. Na manhã desta terça-feira (16), o presidente do Gavião do Norte, Luis Mitoso, os atacantes Rossini e Gabriel Davis e a torcida do Manaus marcaram presença no hemocentro, localizado na zona Centro-Sul.

A campanha, conforme Mitoso será reforçada nos canais do clube. “A divulgação da campanha vai ficar presente nas redes sociais do Manaus FC, para divulgar, incentivar e estimular aquela pessoa que possa doar sangue. Para mim doar sangue é um gesto de amor. Vidas serão salvas e eu tenho certeza que é uma ação muito bonita”, ressalta o dirigente.

Ao ataque

O atacante do Gavião do Norte, Rossini destaca a importância da campanha. “É uma ação para salvar vidas. Me sinto muito feliz e honrado por estar aqui participando dessa campanha. Espero que por meio dela, a gente possa mobilizar as pessoas a também fazerem a doação de sangue”, destaca o atleta.

Outro atacante do esmeraldino, Gabriel Davis, ressalta a importância da necessidade da doação de sangue. “Tivemos uma pandemia que nenhum de nós esperávamos, onde muitas pessoas partiram, muitas pessoas precisavam de sangue. Acompanhei nesses últimos dias, o estoque do Hemoam está muito baixo. Esperamos que as pessoas se conscientizem e que possam estar vindo fazer a sua parte”, salienta o jogador.

De acordo com a subgerente de coleta externa do Hemoam, Eleonora Alencar, ao menos 70 pessoas estiveram nas primeiras horas da manhã desta terça-feira no hemocentro. “Para doar sangue basta trazer a carteira de identidade, dormir pelo menos seis horas, não ingerir medicação ou bebida alcóolica, estar bem de saúde e não ter viajado para o interior nos últimos 30 dias. Se tiver contraído a Covid-19, a doação só deve ser feita 30 dias após a cura”, explica Eleonora.

O Hemoam funciona de segunda à sábado das 7h às 18h. O agendamento para a doação também pode ser feito por meio do aplicativo “Sangue Verde e Amarelo” disponível para dispositivos móveis, nas plataformas Android e iOS.