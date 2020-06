Barcelona vence e abre vantagem sobre o Real Madrid no Espanhol

Messi chega a 21 gols no Espanhol e 699 na carreira | Foto: Reprodução/ Twitter @FCBarcelona

Na última terça-feira (16), o Barcelona venceu por 2 a 0 o Leganés, último colocado da tabela, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol. Ansu Fati e Lionel Messi marcaram os gols da vitória, que levou os catalães aos 64 pontos, cinco a mais do que o Real Madrid (2º).

Top goalscorer.

Top assister.

Top d̶o̶g̶ goat. pic.twitter.com/oyhDt3svqR — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 16, 2020

Tradução: Líder de gols; líder de assistências; maior de todos os tempos.

Após dois sustos no começo da partida, inclusive salvando um gol em cima da linha, o Barcelona abriu o placar aos 42 minutos do primeiro. Com chute da entrada da área, a jovem promessa Ansu Fati, de 17 anos marcou o quinto gol na oitava partida como titular no Espanhol.

No segundo tempo, coube a Lionel Messi, artilheiro da La Liga, ampliou o marcador. Após jogada individual, o camisa 10 do Barça (de pênalti) chegou a 21 gols na competição pelo 12º ano consecutivo. Na liderança pelo troféu Pichichi, o argentino anotou o 699º da carreira.

Tradução: Fatos do #Messi. A única forma de pará-lo.

No início da partida, houve um minuto de silêncio no estádio Camp Nou, em homenagem às 27.136 vítimas fatais da pandemia da Covid-19 na Espanha. Esta foi a segunda rodada do torneio após três meses de paralisação pelo coronavírus. O Real Madrid volta a campo na próxima quinta-feira (18), contra o Valência.