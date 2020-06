Corinthians anuncia a contratação do atacante Jô

Atacante Jô está de volta ao Corinthians após jogar no Japão | Foto: Reprodução/ Instagram @jooficial7

O Corinthians anunciou, por meio das redes sociais, a contratação do atacante Jô. A terceira passagem dele pelo Timão foi informada à torcida por meio de uma foto em que o jogador se "reconecta" ao clube, em ligação de vídeo, situação muito vivida atualmente, devido à quarentena.

Tem jogador reconectando a chamada aqui, Fiel! 🤔 pic.twitter.com/ZXgCHZFlMA — Corinthians (de 🏡) (@Corinthians) June 17, 2020

Um dos destaques do time na conquista do Campeonato Brasileiro de 2017, o atacante assinou vínculo até dezembro de 2023. O retorno de Jô vem sendo especulado há algum tempo, e ganhou força desde a saída de Vagner Love. Com status de ídolo, Jô receberá aproximadamente R$700 mil (incluindo luvas), valor semelhante ao de Cássio, Fágner, Luan e Gil, que são o teto salarial do clube.

🎶 Ôoooo, o artilheiro voltooou 🎶 Jô, nosso mais novo reforço, foi um dos artilheiros do @brasileirao de 2017 que consagrou o Alvinegro heptacampeão! Bora relembrar os gols do atacante naquela competição? #VaiCorinthians#BemVindoJô pic.twitter.com/S3v3s7jn7V — Corinthians (de 🏡) (@Corinthians) June 17, 2020

A nova contratação do Corinthians não joga desde o dia 7 de dezembro de 2019. Na última temporada, o atacante esteve presente em 37 partidas, marcando apenas 8 gols pelo Nagoya Grampus, do Japão. O ano anterior foi melhor para o brasileiro, que salvou o time do rebaixamento com 24 gols em 37 jogos.



Pelo Timão, o jogador de 33 anos fez 179 partidas e marcou 44 gols, sendo 25 deles em 2017. Revelado nas categorias de base do "Terrão", o centroavante já conquistou duas vezes tanto o Campeonato Brasileiro, quanto o Paulistão pelo clube.

Era esse recado que você estava esperando, Fiel?! Então tá aí!



O @jo7oficial já deixou aquele salve pro Bando de Loucos. 🔥🖤#VaiCorinthians #BemVindoJô pic.twitter.com/im4j39hDWL — Corinthians (de 🏡) (@Corinthians) June 17, 2020

Confira a nota oficial do Corinthians:

O atacante Jô é o novo reforço do Corinthians. Formado nas categorias de base do clube, o jogador retorna ao Timão para dar início à sua terceira passagem com a camisa alvinegra. Seu novo contrato vai até 31 de dezembro de 2023.

"É um prazer imenso voltar a vestir essa camisa, a qual tenho um carinho imenso, um amor e um respeito muito grande. E, é claro, voltar pra minha casa com esse bando de loucos!", disse o centroavante.

Autor de 43 gols em 179 jogos disputados pelo clube de Parque São Jorge, Jô foi campeão Paulista em 2017, além de ter vencido os Brasileirões de 2005 e 2017 pelo Corinthians – este último, sendo eleito o craque e artilheiro da competição, com 18 gols anotados.

O atacante também é o atleta mais jovem a disputar uma partida oficial pelo Timão (16 anos, três meses e 29 dias, na vitória sobre o Guarani por 1 a 0, em 19 de julho de 2003) e também o mais novo a marcar um gol (contra o Internacional, 35 dias após a sua estreia profissional) pelo clube.