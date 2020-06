Fast Clube anuncia a contratação de Dênis Pedra, ex-Amazonas FC

Depois do zagueiro Bernardo, Dênis Pedra (ao centro, short número cinco) é o novo reforço do Fast Clube | Foto: Divulgação/ Amazonas FC

Manaus - Após anunciar o zagueiro Bernardo, ex-capitão do Amazonas FC, o Fast Clube confirma a contratação de mais um reforço diretamente do auri-negro. O volante carioca Dênis Pedra, de 31 anos, vai jogar a Série D do Campeonato Brasileiro pelo Tricolor amazonense em 2020.

No Campeonato Amazonense de 2020, Dênis Santana da Silva defendeu o amarelo e preto em todas as partidas da Onça-Pintada da Zona Leste. No total, foram dois gols em 12 partidas com o vice-campeão do 1º turno (e único disputado) do Estadual.

"Esse profissional tinha propostas de outros clubes, até financeiramente melhores que a nossa, mas mostrou um senso de profissionalismo muito grande e está acreditando no que nós [da diretoria] mostramos para ele de onde o Fast está e onde quer chegar", disse o presidente Dênis Albuquerque, em live na terça-feira (16).

O final feliz da negociação do volante com o Fast já tinha sido indicado pelo diretor executivo e financeiro do Amazonas FC, Lissandro Breval. Em entrevista à rádio CBN Amazônia, Breval afirmou que o meia-central Pelezinho e o lateral-esquerdo Souza também estavam apalavrados com o Rolo Compressor.

Além dessa contratação, o Fast anunciou também o lateral-direito Bernardo, que disputou o Campeonato Amazonense deste ano pelo Nacional FC e negocia com um jogador de renome: o também lateral-direito Maicon, de 38 anos.



O presidente do Tricolor afirmou que as conversas continuam, mas ainda não há sinal de oficialização. Natural de Novo Hamburgo e revelado pelo Cruzeiro, Maicon jogou de 2003 a 2014 pela seleção brasileira, onde foi bicampeão da Copa América e da Copa das Confederações.

Na carreira, acumula um título Brasileiro e um da Copa do Brasil. Poucos, se comparados aos que ganhou na Itália, onde viveu o auge da carreira. Com a Internazionale de Milão, Maicon é tetracampeão italiano, tricampeão da Supercopa da Itália, bicampeão da Copa da Itália, campeão europeu e mundial.

