Aston Villa e Sheffield protestam no retorno do Campeonato Inglês

Aston Villa e Sheffield United protestam na primeira partida do retorno da Premier League | Foto: Reprodução/ Twitter @AVFCOfficial

Após 100 dias de interrupção pela pandemia do coronavírus, o Campeonato Inglês voltou nesta quarta-feira (17). O primeiro, dos dois jogos remanescentes da 28ª rodada, foi entre Aston Villa e Sheffield United. Em protesto contra o racismo, jogadores e até o árbitro se ajoelharam no pontapé inicial.

As movimentações em protesto no estádio Villa Park já começavam mesmo antes da bola rolar. Em alusão ao mês do orgulho LGBTQI+, o time da casa espalhou bandeiras de apoio aos torcedores do clube pertencentes à comunidade. A partida terminou em 0 a 0.

Os protestos seguiram quando os jogadores do Aston Villa entraram em campo para aquecer. Com camisas apoiando o protesto #BlackLivesMatter (ou vidas negras importam), os vice-lanterna do campeonato começaram a preparação do encerramento da 28ª rodada da Premier League.

The Aston Villa squad are wearing Black Lives Matter shirts during their warm-up for #AVLSHU. #AVFC pic.twitter.com/JIFFTCYm9K — Aston Villa (@AVFCOfficial) June 17, 2020

Nas redes sociais, o Aston Villa divulgou uma carta, explicando que o movimento tem o objetivo de "mandar uma mensagem forte de união e amplificar as muitas mensagens de apoio de jogadores da Premier League e da família mais abrangente do futebol".

O "ajoelhar-se" durou dez segundos e seguiu o minuto de silêncio em homenagem às vítimas da Covid-19. Durante a semana, diversos outros clubes têm se manifestado em prol das manifestações antirracistas. Liverpool, Chelsea, Tottenham, entre outros também protestaram, além de jogadores e personalidades esportivas.

A partida entre os recém-promovidos Aston Villa e Sheffield United foi a primeira das duas remanescentes para o início da 29ª rodada. Manchester City e Arsenal também se enfrentaram nesta quarta-feira (17), no Etihad Stadium, em Manchester.