Com 'gringos', Amazonas promove 1º Campeonato Virtual de Karatê

| Foto: Divulgação

Manaus - O 1º Campeonato Virtual de Karatê do Amazonas ocorreu no último sábado (13). Organizado pela Associação Hien Kan e com chancela da Federação Amazonense de Karatê (FAK), com o presidente Washington Melo, o torneio reuniu atletas de Canadá e Argélia na disputa da modalidade Kata.

Ao todo, 157 atletas disputaram as 32 categorias na modalidade Kata - luta imaginária -por meio de vídeos, que foram encaminhados aos árbitros pelos organizadores via WhatsApp. Kario Lucena e Alessandro Silveira foram os responsáveis por trazer a primeira edição para o Amazonas, após acompanhar as vitórias dos filhos em torneios de outros Estados.

"Meu filho Jean tem déficit de atenção e hiperatividade. Por orientação médica, colocamos ele no karatê, com 5 anos de idade. Daí não parou, foi campeão carioca, campeão amazonense e, durante a pandemia, tem participado por diversos campeonatos virtuais no Brasil, mas não tinha ainda um do Amazonas. Conversamos com o Sensei Washington e decidimos fazer um aqui", conta Alessandro Silveira.

Jean Lucas Silveira foi campeão na categoria Sub-12 , de 10 a 11 anos, das faixas Branca a Verde Masculina. Esta foi a quinta vez em que esteve no ponto mais alto do pódio, de sete torneios virtuais disputados - os outros dois terminaram na segunda colocação.

"A princípio, íamos fazer apenas com atletas da região, mas como a procura foi baixa, expandimos para os grupos que conhecemos, de atletas internacionais. O campeonato foi muito legal, a qualidade muito alta e estamos nos aperfeiçoando, vendo os formatos dos campeonatos e teremos mais. Foi muito interessante para o Amazonas, não poderíamos ficar de fora desses campeonatos", afirma Kairo Lucena, que avalia o evento com a nota dez.

Kayane Lucena é uma das atletas destaques do karatê amazonense. A pequena é campeã brasileira de karatê e foi líder no ranking estadual e terceira colocada no nacional. No torneio do último sábado, saiu com a medalha de ouro da categoria Sub-10, de 8 a 9 anos, faixas Branca a Verde.

"Achei muito legal para os atletas se estimularem, sempre competindo, sempre treinando. A Kayane teve um pouco de dificuldade no início para lembrar alguns movimentos do Kata, pelo tempo sem treinar. Então, a gente vai se aperfeiçoando, até superar essa situação do coronavírus", acrescenta Kario.

Minas Gerais foi o Estado líder na classificação geral de medalhas, com 24. Na soma, estão oito de ouro, 12 de prata e quatro de bronze. Na sequência, o Distrito Federal aparece com o maior número de medalhas de ouro: 15. Outras seis de prata e duas de bronze completam as 23 medalhas conquistadas.

O Amazonas, por sua vez, aparece na quarta colocação, atrás de São Paulo (14), contabilizando seis medalhas de ouro, quatro de prata e três de bronze. O Canadá deixou a competição com uma medalha de ouro, enquanto a Argélia acumulou cinco bronzes.



"Esses eventos [virtuais] estão tomando proporções gigantescas no Brasil e no mundo e nós não pudemos ficar de fora. [...] Eu não poderia deixar de agradecer a todos e também lembrar a importância desse evento tendo em vista a participação de atletas do nosso Estado, de todo o Brasil e de países como a Argélia e o Canadá; ou seja, tomou uma proporção acima do esperado, aumentando nossa responsabilidade", afirmou Washington Melo, em publicação no Instagram.