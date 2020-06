Vídeo: menininho de 3 anos bomba na internet em cima de um skate

Com apenas três anos de idade, Rita Ishizuka é puro charme em cima das rodinhas | Foto: Divulgação

Um menininho skatista de Hokkaido, no Japão, vem chamando a atenção nas redes sociais pela fofura com que domina o skate. Com apenas três anos de idade, Rita Ishizuka é puro charme em cima das rodinhas. Seus vídeos angariaram quase 200 mil seguidores no Instagram.

Nem quando cai - o que acontece muito - ele sai do sério. Ishizuka já está aprendendo a cair e domina o equilíbrio. As manobras ainda são básicas, mas a persistência e amor pelo skate são repletas de comemorações, quando ele acerta.

Nos comentários, os seguidores torcem para que Rita seja um grande nome do skate.

Os irmãoo do pequeno, Takuya e Yuta, são skatistas. O primeiro começou no esporte com quatro anos, enquanto o pequeno Ishizuka já esta no sakete desde os dois anos de idade.

Será se Rita será um grande skatista? Veja o vídeo dele no instagran: