Manaus FC aposta na tecnologia para manter a preparação física em dia

Os treinamentos acontecem três vezes na semana | Foto: Leandersson Lima

Manaus - O Manaus FC decidiu apostar nas lives para não perder um dia de preparação física rumo ao Brasileirão da Série C. Com atletas espalhados por vários estados brasileiros e ainda sem data para reapresentação do elenco, o preparador físico do clube, Murilo Vasconcelos, aposta no aplicativo Zoom para comandar os treinos.

Com mais de dez anos atuando no futebol, Murilo conta que precisou se reinventar neste período de pandemia da Covid-19, causada pelo novo coronavírus. “Pela primeira vez tive que trabalhar com essa situação de treinamento on-line devido à pandemia e gostei bastante. Não é a mesma coisa que um treino presencial, mas é possível acompanhar o atleta. Dá para corrigir os movimentos do atleta para que ele faça o movimento mais correto possível”, explica o preparador físico.

Preparador Murilo Vasconcelos acompanha o elenco virtualmente em todo o Brasil | Foto: Leandersson Lima

Desde o início da pandemia, a comissão técnica do Gavião do Norte vinha estudando formas de continuar acompanhando a preparação dos atletas. E antes de utilizar o Zoom, os jogadores já recebiam seus programas de treinamento e gravavam vídeos para Murilo.

“Agora, há três semanas, o Manaus começou numa segunda fase de treinamento on-line, via aplicativo Zoom, onde nós estamos acompanhando os atletas ao vivo, todos os atletas ao mesmo tempo, onde eu passo os exercícios e vou acompanhando”, revela.

Metodologia

O sistema funciona de maneira simples. Com um notebook ligado a uma smart TV, o preparador físico se conecta, em Manaus, com todos os atletas do elenco espalhados pelo Brasil de forma simultânea. Para cumprir os protocolos de distanciamento social, os atletas que vivem em Manaus, também entraram no sistema. Para se conectar com Murilo, os jogadores usam seus smartphones com o aplicativo que permite a transmissão do treino em tempo real.

Manaus FC utiliza o Zoom para acompanhar os treinamentos | Foto: Leandersson Lima

Murilo explica que, além das atividades físicas, o encontro virtual tem servido também para os jogadores fazerem aquela famosa “resenha”. “Os atletas adoraram esse novo método de treinamento até porque nós conseguimos reunir o grupo todo, e como esse grupo realmente é uma família, na qual todos se respeitam, os caras se cobram na hora de serem cobrados, então é um momento onde pode reunir todos os atletas aí e eles batem aquela resenha, porque já são três meses longe”, explica Murilo.

O atacante Diogo Dolem, que vive em Florianópolis (SC), elogia o método de treinamento on-line, que acontece três vezes na semana: segunda, quarta e sexta-feira. “A gente entra na chamada ali um pouco antes, mata a saudade daquela resenha, aquela conversa que a gente geralmente costuma ter, as brincadeiras. Enfim, está sendo bacana a gente retomar esse contato com os nossos companheiros. E eu particularmente estou curtindo muito”, diz o atacante.

Diogo Dolem realiza os treinamentos com o elenco diretamente de Florianópolis (SC) | Foto: Ismael Fotos Esportivas

Já o atacante Mateus Oliveira, que mora em Manaus, ressalta a importância desse tipo de trabalho para que os atletas continuem mantendo a forma. “O corpo tem que estar ativo, principalmente, nós, jogadores de alto nível, então por meio do aplicativo estamos fazendo um trabalho que nós já fazíamos na academia, mas está dando um gás muito bom. Lógico que queríamos estar em campo, simplesmente não é possível neste momento, mas o trabalho que o Murilo vem fazendo é de suma importância para todos os atletas, porque é um trabalho que está ajudando e muito durante essa parada”, salienta.

O presidente do Manaus FC, Luis Mitoso ressalta que o clube sempre busca alternativas para amenizar os impactos da pandemia na preparação para a Série C. “Buscamos alternativas dentro deste cenário, desta conjuntura. O Manaus foi atrás da tecnologia para tentar amenizar essa falta do treino presencial por meio do nosso preparador físico e comissão técnica, para que a gente possa manter pelo menos o mínimo necessário de uma atividade física dos nossos atletas”, finaliza o dirigente.

