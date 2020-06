Novak Djokovic testa positivo para Covid-19 após realizar torneio

Sem surpresas, Djokovic testa positivo após organizar torneio de tênis na pandemia | Foto: Reprodução/ Twitter @BleacherReport

Novak Djokovic, tenista número 1 do mundo, e sua esposa Jelena testaram positivo para covid-19. O anúncio foi feito pelo próprio atleta, por meio de nota oficial. "Djoko" é o quarto atleta confirmado com o novo coronavírus no torneio amistoso Adria Tour, na Croácia.

Djokovic faz parte do grupo dos positivos assintomáticos e vai cumprir o isolamento social por duas semanas e refazer o exame em cinco dias. Já os dois filhos do sérvio não foram infectados.

O número 1 do mundo foi um dos organizadores do torneio Adria Tour. Nesta segunda-feira (22), a etapa de Zadar (Croácia) do Adria Tour foi suspensa após a confirmação dos diagnósticos positivos dos tenistas Grigor Dimitrov, Borna Coric e Viktor Troicki, além dos técnicos Christian Groh (Dimitrov) e Marko Paniki (Djoko).

Antes de saber que testou positivo, Djokovic defendia que a competição estava de acordo com as determinações do governo sérvio. Após o resultado do exame, o número 1 do mundo se desculpou pelo ocorrido.

“Tudo o que fizemos foi com coração puro e intenções sinceras. Nosso torneio teve como objetivo unir e compartilhar uma mensagem de solidariedade e compaixão em toda a região. O Tour foi projetado para ajudar os jogadores de tênis estabelecidos e futuros do Sudeste da Europa a obter acesso ao tênis competitivo, enquanto o circuito profissional espera [está paralisado] devido à situação da covid-19", afirma.

Desde a abertura da primeira etapa, no último dia 12, em Belgrado (Sérvia), a realização do Adria Tour foi bombardeada de críticas por não adotar protocolos de segurança sanitária. O evento permitiu a presença de público, sem a obrigatoriedade do uso de máscara. Além disso, os espectadores não eram orientados a cumprir o distanciamento mínimo.



"(…) Organizamos o torneio no momento em que o vírus enfraqueceu, acreditando que as condições para sediar o Tour haviam sido cumpridas (...) Infelizmente, esse vírus ainda está presente e é uma nova realidade que ainda estamos aprendendo a lidar e conviver. Espero que as coisas diminuam com o tempo, para que todos possamos retomar vidas como eram. Sinto muito por cada caso individual de infecção. Espero que isso não complique a situação de saúde de ninguém e que todos fiquem bem”. completa o tenista

Também circularam, pelas redes sociais, imagens da festa de encerramento da primeira etapa, em Belgrado, que mostraram tenistas dançando em uma festa, sem qualquer medida de restrição para evitar o contágio.