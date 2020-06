STJD adia jogo do Botafogo, mas Fluminense segue tabela da Ferj

Botafogo e Fluminense voltam aos treinos enquanto aguardam resultados dos testes de Covid-19, mas pedem mais tempo de preparo | Foto: Divulgação/ Twitter @Botafogo

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) divulgou, nesta terça-feira (23), a resposta do pedido de liminar de Botafogo e Fluminense, que não queriam atuar na última segunda-feira (22), conforme a tabela do Campeonato Carioca. Os pedidos de adiamento foram deferidos em parte.

Considerando a atualização da tabela já feita pela Ferj, após o decreto da prefeitura do Rio de Janeiro, a única alteração para a quarta rodada da Taça Rio na Justiça, por enquanto, envolve o Botafogo. Ambos os clubes pedem mais tempo para treinar e para atenuar a situação de saúde pública, decorrente da Covid-19.

Essa com certeza não é hora de jogar. Nossos pêsames e nossa solidariedade a todas as vítimas da pandemia. pic.twitter.com/MzKqR6HvQA — Botafogo F.R. (de 🏠) (@Botafogo) June 22, 2020

O jogo do alvinegro contra a Cabofriense já havia sido reagendado para o sábado (27), às 17h de Brasília. Acontece que o STJD determinou que a partida seja disputada a partir de domingo (28) - um dia depois do previsto.

"Estamos tristes e insatisfeitos , mas não vamos recorrer. Estamos dentro de uma corrida maluca estúpida. Estamos doidos para sair fora dela", disse Carlos Augusto Montenegro, integrante do comitê gestor do Botafogo, após a decisão.

Valeu, Truly Nolen!



Além de instalar a estação de biodescontaminação, a empresa parceira do Botafogo realiza sanitização em todos os ambientes e desinfecção periódica no Nilton Santos e em General Severiano. Toda precaução é válida contra a Covid-19, vamos vencer essa juntos! pic.twitter.com/FlKEw9eDZp — Botafogo F.R. (de 🏠) (@Botafogo) June 23, 2020

A quinta rodada do torneio, prevista para o primeiro dia de julho, está confirmada conforme a tabela pré-estabelecida pela Confederação. O jogo do Fluminense contra o Volta Redonda, no Maracanã, já tinha sido transferido para o domingo e a decisão foi mantida pelo Tribunal.

Inicialmente, os jogos de Fluminense e Botafogo estavam marcados para a última segunda-feira (22). Mas o decreto publicado pelo prefeito Marcelo Crivella proibiu a realização de partidas de futebol, mesmo com portões fechados.