Papa dedica orações e homenageia campeão paralímpico de ciclismo

O atleta sofreu grave acidente na terça-feira (19) | Foto: Reuters

O papa Francisco escreveu uma carta de apoio ao campeão paralímpico de ciclismo Alessandro Zanardi, que sofreu um acidente grave na última sexta-feira (19) e está internado, em coma induzido, em um hospital de Siena (Itália). O italiano de 53 anos estava em uma handbike (bicicleta impulsionada pelos braços) durante uma pedalada festiva quando foi atingido por um caminhão.

Na mensagem, reproduzida pelo jornal italiano Gazzetta dello Sport, Francisco destacou a trajetória de vida de Zanardi, que migrou das pistas para o esporte adaptado depois de um acidente em 2001, durante uma etapa alemã da Fórmula Indy, que lhe causou a amputação das duas pernas. O pontífice disse também que o papel do italiano vai além da conquista de medalhas e troféus.

"Caro Alessandro, sua história é um exemplo de como recomeçar após uma parada inesperada (...) Por meio do esporte, você nos ensinou a viver a vida ao máximo, tornando a deficiência uma lição de humanidade (...) Obrigado por dar força àqueles que a perderam. Neste momento doloroso, estou perto de você, rezo por você e sua família".

Antes do acidente na Fórmula Indy, Zanardi foi bicampeão mundial da categoria, além de ter competido na Fórmula 1. No paradesporto, apesar de iniciar no atletismo, firmou-se mesmo como principal nome do ciclismo adaptado, com quatro medalhas de ouro paralímpicas - as duas últimas nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016.

Na Olimpíada Rio 2016, Zanardi conquistou a medalha de ouro na prova Contrarrelógio Masculino H5 - Reuters/Chip East/Direitos reservados

Segundo o último boletim médico do hospital Santa Maria alle Scotte, divulgado na terça-feira (23), Zanardi está em estado grave, mas estável.

