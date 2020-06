Saudades, torcedor? Manaus FC anuncia data para retorno aos gramados

Anúncio veio por meio do presidente do clube, Luis Mitoso | Foto: Divulgação/ Manaus FC

Manaus - O Manaus FC já tem data para voltar aos treinos. A reapresentação dos jogadores está marcada para 13 de julho, no Ninho do Gavião, localizado na Fazenda São Pedro, na BR-174. O anúncio foi feito pelo presidente do Manaus, Luis Mitoso após realizar uma vídeo-conferência com atletas na noite desta quarta-feira (24). O retorno tem como foco a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C.

De acordo com o dirigente, os atletas começarão a desembarcar na capital amazonense a partir do dia 6 de julho. Todo o elenco já estará em solo amazonense até o dia 10. “Estamos vendo que os clubes, Brasil afora, em especial da Série C, já voltaram aos treinos. É importante este retorno para que o Manaus possa fazer sua pré-temporada. A gente não tem ideia de quando vai começar o campeonato, então, até ter essa data definida, a comissão técnica do Manaus vai poder ter toda a tranquilidade para fazer uma pré-temporada bem planejada”, explica Luis Mitoso.

O presidente do Manaus FC ressaltou que todos os protocolos de segurança serão cumpridos e que os atletas passarão por testes para identificação da Covid-19, que serão realizados pela SAMEL – que é patrocinadora do clube. “Voltaremos às atividades com todos os cuidados necessários, cumprindo todas as orientações do departamento médico. Tudo vai ser feito com muita segurança”, avisa.

Luis Mitoso falou ainda sobre a alegria dos jogadores com a boa nova. “Os atletas estão ansiosos, animados, até porque essa é vida deles. O atleta é um profissional da atividade física, então para eles, ficar parado é algo muito complicado. A atividade física faz parte do dia a dia deles e o corpo sente a falta dos exercícios, dos treinos. Para eles esse retorno é muito saudável”.

O dirigente do Manaus FC falou sobre as expectativas para a volta das competições. “O futebol é paixão é alegria. O povo passou por momentos complicados por conta da pandemia e o futebol vai ter um papel muito importante no sentido de resgatar a nossa autoestima, de levar alegria ao povo. O jogador de futebol também é um trabalhador e precisa voltar às atividades como todo mundo. Para os torcedores que não poderão ir ao estádio neste primeiro momento, o futebol vai chegar até eles pelas transmissões de televisão, de rádio, mas o importante é que vamos chegar aos torcedores e isso é uma alegria enorme para o Manaus FC. A vida começa a voltar ao normal”, finalizou o presidente.