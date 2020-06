Liverpool goleia e fica perto do primeiro título da era Premier League

Completando 50 jogos pelo Liverpool, Fabinho marca um golaço | Foto: Reprodução/ Twitter @LFC

O Liverpool venceu o Crystal Palace na última quarta-feira (24) com goleada e chegou aos 86 pontos na tabela. O clube se aproxima ainda mais de quebrar o o jejum de 30 anos sem o título do Campeonato Inglês e torce por um tropeço do Manchester City, nesta quinta (25).

Back at Anfield, back celebrating... 🙌



The boss 👌 pic.twitter.com/dpwqXmuFFj — Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) June 25, 2020

Antes do começo da partida, os jogadores seguiram a tendência da liga e se ajoelharam no centro do campo para protestar contra o racismo. O confronto foi especial para o brasileiro Fabinho, que completou 50 jogos com a camisa dos Reds. Aos dez minutos do segundo tempo, ele arriscou um chute de fora da área e acertou o ângulo para marcar o terceiro gol da partida.

𝗙𝗔𝗕 🚀



It gets better every time 😍 pic.twitter.com/j2gZManM1C — Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) June 24, 2020

Os Reds venceram o Crystal Palace por 4 a 0, no estádio Anfield Road, pela 31ª rodada da Premier League. Os gols da vitória foram marcados por Trent-Alexander Arnold, em cobrança de falta, Mohamed Salah, Fabinho e Sadio Mané.

I N C R E D I B L E 🔥



EVERY angle of @trentaa98's boss free-kick 😍 pic.twitter.com/JTsZsYCsup — Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) June 25, 2020

O Manchester City joga em Londres nesta quinta-feira (25), às 15h15 (de Manaus), contra o Chelsea. Em caso de tropeço, a taça da Premier League já pode seguir para a cidade dos Beatles. Na próxima rodada, o time de Jürgen Klopp encara justamente o Manchester City, de Pep Guardiola. O segundo colocado tem 23 pontos a menos.

Vencedor do Campeonato Inglês em 18 oportunidades, o Liverpool segue em busca do primeiro título da era Premier League, que começou em 1992. O último título nacional dos Reds foi na temporada 1989/1990, antes mesmo de boa parte do elenco atual ter sequer nascido.