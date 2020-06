Manaus FC vê 'com bons olhos' MP que garante venda de transmissões

Presidente do Manaus espera recuperar parte das perdas financeiras com a venda de jogos | Foto: Divulgação/ Manaus FC

Manaus -´Com as luzes de emergência ligadas, o Manaus FC busca alternativas para arrecadar fundos. A Medida Provisória 984/2020, editada no dia 18 deste mês, pode ajudar o clube durante a crise. Para o presidente Luís Mitoso, a MP é vista com bons olhos.

"A gente ainda está com muitas dificuldades de manter o clube, por conta das coisas que nós conversamos lá atrás. Houve reduções nos salários, suspensões e hoje o Manaus tem sofrido. Em julho estamos muito preocupados, esperando que alguma coisa retorne, mas como não começou, estamos buscando alternativas", afirma o mandatário esmeraldino.

De acordo com o documento, a venda dos direitos de transmissão das partidas agora fica a cargo do clube mandante. Sendo assim, o esmeraldino pode negociar os nove jogos previstos para disputar na Arena da Amazônia diretamente com emissoras de telecomunicação e, consequentemente, movimentar o caixa.

"Acho que a MP é vista com bons olhos para o Manaus porque dá a possibilidade de negociar os direitos de imagens do clube. Os nove jogos em Manaus devem ser sem público e sem renda, o que implica perda de recursos. Estávamos contabilizando que iríamos arrecadar de R$1,2 milhões a R$1,5 milhões, então para compensar isso, acho ótima a medida para vender esses jogos", explica Mitoso.

Ainda de acordo com o presidente do Gavião do Norte, a falta de torneios esportivos garante quase uma "exclusividade" de transmissão dos jogos do clube na região Norte. "Tenho certeza que a empresa que comprar isso vai vender muito bem esses jogos, porque imagina que todo o Amazonas esteja vendo a televisão. Compensa parte da perda com a venda desses jogos", completa.