Fast volta aos gramados dia 15 de julho e define detalhes sobre elenco

Fast pretende fechar grupo com 20 jogadores para o Brasileirão | Foto: Divulgação/ Fast Clube

Manaus - A espera está acabando. Depois do anúncio do Manaus FC sobre o retorno aos treinos, foi a vez do Fast Clube definir uma data para reapresentação. No último domingo (28), o clube definiu o dia 15 de julho para início das preparações visando a Série D do Brasileirão.

De acordo com Dênis Albuquerque, presidente do clube, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) deve definir os detalhes finais e fazer um pronunciamento oficial acerca do início da quarta divisão ainda nesta semana. O time ainda realiza dois amistosos contra o Manaus FC antes da estreia do torneio.

"Hoje (30) vai ter uma reunião com os clubes representantes da Série C e a CBF ficou de fazer um pronunciamento oficial essa semana. Pode ser que mude, mas pretendemos começar os trabalhos no dia 15 de julho. Caso comece a Série D só em setembro, não temos como voltar agora, mas é nosso objetivo até o momento", explica o mandatário.

Reforços

O lateral-esquerdo Souza e os volantes Igor e Pelezinho foram os mais novos contratados pelo Tricolor de Aço, além das renovações de Dadá e Alison. A definição a respeito da contratação do experiente lateral-direito Maicon, ex-Inter de Milão e Seleção brasileira, ainda espera uma resposta, que pode vir também nesta terça-feira (30).

"Vamos conversar com o empresário do Maicon, porque sabemos da qualidade, mas não podemos ficar esperando muito tempo. O elenco vai ter 20 jogadores iniciais, vamos aproveitar uma parte da molecada da base e vamos deixar uma gordurinha lá na frente. Não vamos inchar o elenco nesse início. Se o treinador achar necessário, vamos correr atrás de reforços lá na frente", afirma Dênis Albuquerque.

O presidente do Fast destacou também que o acerto com o treinador Wladimir Araújo está de pé, pelo menos até o momento. "Tudo alinhado com o Wladimir, desde quando foi cancelado o Campeonato Amazonense, mas a gente sabe que no futebol tudo pode mudar", completa.

Além dos dois novos ex-auri-negros da Zona Leste, o volante Dênis Pedra e o zagueiro Bernardo também trocaram a Onça-Pintada pelo Rolo Compressor. Para o presidente do clube, a base do Amazonas FC deve ser usada como titular pelo Fast no Brasileirão.

"Eu até brinco que eu não escalo time, o professor vê quem está bem no dia a dia, mas creio que ele vá utilizar essa base do Amazonas FC até porque os jogadores se conhecem, tem entrosamento. Mas tem alguns nomes para serem anunciados ainda, até quarta-feira devem ser dois ou três nomes. Estamos muito felizes por montar um elenco qualificado, competitivo, para fazer uma boa Série D", argumenta.

Protocolos de segurança

O palco dos clubes amazonenses na disputa do Campeonato Brasileiro deve ser a Arena da Amazônia Vivaldo Lima, localizada no bairro Flores, zona Centro-Sul da capital. Para o presidente Tricolor, as competições poderiam ter até a presença de torcedores, desde que com restrições na capacidade total.

Dênis Albuquerque destaca que todos os jogadores vão passar por uma bateria de exames, incluindo de coronavírus. Os reforços contratados até o momento, de fora de Manaus, são esperados na sede do clube até o dia 12 de julho. Após a paralisação pela Covid-19, os atletas farão nova pré-temporada.

"Todos os atletas vão passar pelos exames necessários, como foi no início do ano. Ainda mais agora, com a pandemia, o Fast já adquiriu todos os protocolos de segurança. Não só os atletas, mas comissão técnica e os demais funcionários do clube", afirma.

