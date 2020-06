Após Manaus e Fast, Nacional FC indica retomada de atividades

Técnico Mazinho vai comandar o Nacional FC na esperança de um acesso à Série C | Foto: Divulgação/ Nacional FC

Manaus - O Nacional Futebol Clube manteve o planejamento para o restante da temporada, onde disputa a Série D do Campeonato Brasileiro. O Leão da Vila joga a pré-Série D, contra a equipe do Ji-Paraná (RO) e se movimenta no extra-campo, já com treinador definido.

A diretoria do clube seguiu com o trabalho fora das quatro linhas, realizando reuniões e avaliando as melhores condições para retornar aos trabalhos e buscar bons resultados dentro dos gramados.

O primeiro passo já foi dado. O treinador da equipe na última vez em que o Mais Querido foi à campo, Mazinho, segue no cargo e comandará a equipe azulina nessa retomada. Além disso, o técnico faz parte da montagem do elenco do Naça para a disputa da quarta divisão do Brasileirão.

O Naça aguarda a posição da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), sobre de que maneira será realizada a Série D desta temporada, para poder estipular uma data de retorno às atividades oficiais do clube, seguindo todas as recomendações dos protocolos de saúde.

*Com informações da assessoria.

