Naça divulga vaquinha virtual para ajudar jogador que perdeu mulher

Jogador tem passagens por Manaus FC, EC Iranduba e Princesa do Solimões | Foto: Divulgação/ MFC

Manaus - O futebol é um esporte que mexe com o coração de qualquer um que o acompanha, uma das principais causas para isso é a união, que está presente em diversos momentos e, sem dúvida, é um combustível a mais para qualquer equipe.

No Amazonas, mesmo com todas as dificuldades que o esporte local enfrenta, sempre vemos pessoas unidas em prol de ações que envolvem o futebol baré, seja dentro ou fora de campo.

Com a suspensão de todos os campeonatos estaduais, devido a pandemia de Covid-19, a maioria dos atletas tiveram seus contratos também suspensos ou interrompidos, ou seja sem renda.

O atacante Claudinei Silva está sentindo na pele e no coração a ausência de seu emprego. Ele que já atuou por clubes como Manaus, Iranduba e Princesa do Solimões no momento, está sem clube e infelizmente perdeu a esposa Aricia Campello, vítima de Covid-19, na última sexta-feira (19).

Aricia estava grávida de sete meses e precisou fazer uma cesariana de um urgência, para o nascimento de Maria Liz (filha do casal), que atualmente está na UTI.

Além da recém nascida, Aricia tinha mais três filhos, os quais Claudinei encontra dificuldades para sustentar toda a família e, principalmente custear o tratamento de sua filha, que está na UTI.

Com o intuito de ajudar o amigo e colega de profissão, o goleiro do Manaus, Jonathan Queiroz, junto com sua esposa, Deborah Queiroz criaram uma vaquinha virtual para ajudar o jogador. O arqueiro falou sobre a iniciativa.“Esta ação tem como objetivo ajudar um homem, agora pai e mãe de quatro crianças.

Esse papel nenhum de nós podemos exercer, porém, cada um de nós pode fazer a nossa parte desta história e diminuir a preocupação dessa família que sofre com a partida precoce da jovem mãe Aricia”, disse Jonathan em sua rede social.“Em nome do Claudinei, de sua esposa que queria ver a sua família feliz, em nome do amor e da solidariedade, AJUDE.

A Maria Liz vai saber que no mundo existem tantas pessoas boas e de que ela é fruto do amor e da compaixão!”, ressaltou o goleiro.É possível contribuir com a vaquinha online através do link.

Esse é o momento de todos nós nos unirmos, qualquer valor é de grande importância para Claudinei que, além de sempre ser um guerreiro em campo, agora terá de enfrentar esta árdua batalha fora dele, mas que com a ajuda de todos ele vai vencer.

*Com informações da assessoria.

