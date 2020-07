VV Refeições confirma continuidade com Manaus FC até final da Série C

Vice-presidente do Manaus FC, Giovanni Silva, com o presidente da VV Refeições, Vanderlei Bastos e o presidente do Manaus FC, Luis Mitoso | Foto: Divulgação/ Manaus FC

Manaus- Em reunião realizada na manhã desta terça-feira (30), entre o vice-presidente do Manaus FC, Giovanni Silva, e o presidente da VV Refeições, Vanderlei Bastos, a empresa, que patrocina o clube, confirmou a continuidade do apoio até o término da Série C do Brasileirão . A parceria entre a VV Refeições e o Gavião do Norte já dura três temporadas.

“Tivemos essa confirmação por parte do presidente da empresa VV Refeições, Vanderlei Bastos. É uma parceria vitoriosa e com certeza isso vem só fortalecer ainda mais o crescimento e a certeza de que o clube está no caminho certo. Vamos retornar às atividades oficialmente no dia 13 de julho. De um modo geral, a diretoria e comissão técnica estão confiantes numa excelente campanha na Série C, buscando a classificação na primeira fase e a vaga no quadrangular para buscar o tão sonhado acesso à Série B de 2021”, disse Giovanni.

O dirigente aproveitou ainda para agradecer pelo apoio da VV Refeições, mesmo em um momento tão complicado dentro de uma pandemia. “Entendemos que todos passamos pelo pior momento da economia e crise na saúde, mas também queremos agradecer aqui, de antemão, a sensibilidade e a parceria do Vanderlei, que se mostrou um grande parceiro e irmão, acima de tudo, por entender as dificuldades do clube e seguir nessa parceria conosco.

A diretoria do Manaus FC torce pelo sucesso da VV Refeições, que continue firme, mesmo com todo esse cenário de dificuldades, e que junto com o Manaus FC, consiga dar a volta por cima. É isso que desejamos também a todos os nossos patrocinadores. Com certeza e com muita fé em Deus, vamos fechar o ano todos bem de saúde, e também com a parte financeira recuperada”, finalizou o dirigente.

