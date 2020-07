Clubes da Série C pedem início do Brasileirão junto com Séries A e B

| Foto: Divulgação

Os 20 clubes da Série C do Campeonato Brasileiro divulgaram uma nota conjunta, na noite da última terça-feira (30), pedindo o início da disputa da Terceira Divisão na mesma data prevista para as Séries A e B – entre os dias 8 e 9 de agosto, de acordo com projeção da CBF.

"Reforçando que nossa principal preocupação é a saúde dos atletas, nos comprometemos a seguir com responsabilidade os protocolos de higienização, bem como cumpriremos as exigências estabelecidas pela CBF para a rotina de treinos e jogos", diz a nota.

Além do remanejamento da data de estreia, os clubes pedem também mais um auxílio financeiro "tendo em vista as adversidades enfrentadas pelos gestores para o pagamento dos salários de atletas, funcionários e colaboradores, nos meses de junho e julho. O pedido se embasa no entendimento da própria CBF, ciente das dificuldades de honrarmos os contratos e compromissos, já que tivemos grande perda de receita", completa.

Para o presidente esmeraldino, Luis Mitoso, o posicionamento dos clubes é "pertinente, tanto para o início da competição, junto com as demais divisões, quanto para o pedido de auxílio financeiro, uma vez que todos os clubes estão passando por muitas dificuldades financeiras por conta da pandemia”, disse Luis Mitoso.

Presidentes de Boa Esporte (MG), Botafogo (PB), Brusque (SC), Criciúma (SC), Ferroviário (CE), Imperatriz (MA), Ituano (SP), Jacuipense (BA), Londrina (PR), Manaus (AM), Paysandu (PA), Clube do Remo (PA), Santa Cruz (PE), São Bento (SP), São José (RS), Tombense (MG), Treze (PB), Vila Nova (GO), Volta Redonda (RJ) e Ypiranga (RS) assinam o documento. Confira a nota completa, na íntegra:

"Nota à imprensa - Clubes Série C

Sabendo de que podemos contar com mais esse apoio, aguardamos o retorno da CBF sobre o documento encaminhado".