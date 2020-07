Manaus FC anuncia reforço para disputar Série C

Matheuzinho, de 25 anos, chega ao Manaus para disputar a Série C | Foto: Divulgação/ Facebook oficial do atleta

Manaus - O atacante Matheuzinho, de 25 anos, é o mais novo reforço do Manaus FC para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. Gaúcho de Porto Alegre (RS), o jogador vem do São José (RS) com contrato até o fim do Brasileirão.

O atleta revela que foi sondado pelo Esmeraldino logo que encerrou seu contrato com São José. Esta será a primeira vez que Matheuzinho vai atuar por uma equipe do norte do Brasil, mas revela que também estava de olho no desempenho do Gavião.

“Já venho acompanhando o Manaus faz algum tempo, pois eles tiveram jogos decisivos. Alguns jogos deles foram com adversários aqui do Sul, e por ser aqui do Sul, conhecendo bastante gente, tu acaba criando a curiosidade de saber quem está jogando lá. E também tenho amigos aí, já joguei com o Paulinho Simionato. Então estou indo com a cabeça muito boa e tenho certeza que as coisas vão dar certo”, diz o atacante.

Matheus da Silva Fortes já teve passagem por equipes como a Chapecoense (SC), Sampaio Corrêa (MA), Cruzeiro (RS) e Londrina (PR) na Série B de 2019. O clube explica que em caso de acesso à segunda divisão, Matheuzinho terá renovação contratual automática.

Com a camisa do São José (RS), o atacante conquistou títulos regionais, inclusive a Recopa Gaúcha, além de levar o clube gaúcho ao acesso à Série C do Brasileirão.

Para o treinador do Gavião do Norte, Wellington Fajardo, a contratação vai ajudar a diversificar o elenco do Gavião. “Ele é um jogador que atende bem o modelo de jogo, um jogador agudo. Embora jogue pelos extremos do campo, é um jogador artilheiro, que procura o gol, então a gente entende que vai ser muito útil dentro do modelo de jogo do Manaus”, comenta o treinador.

O presidente do Manaus FC, Luis Mitoso, celebrou a chegada do atacante e também ressaltou as características dentro de campo. “Temos certeza que o Matheuzinho irá ajudar muito nessa nossa temporada. Ele é um atacante de lado, um extremo; joga tanto pela direita, quanto pela esquerda. Um jogador que faz ponta a ponta, tanto o balanço defensivo, quanto o ofensivo; e com certeza, com a vinda dele, estamos compondo o melhor grupo da Série C e esperamos que tudo dê certo e a gente possa estar no final da competição, sendo abençoado com a subida para a Série B. A torcida pode esperar um time muito aguerrido, muito competitivo. Daqui a pouco estaremos apresentando o último reforço, um goleiro com o qual já estamos mais ou menos alinhavados”, avisa o dirigente.

*Com informações da assessoria.