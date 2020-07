Valtteri Bottas, da Mercedes, larga na frente no GP da Áustria

Bottas consegue a primeira pole da Fórmula 1 em 2020 | Foto: Reprodução/ Twitter @ValtteriBottas

Valtteri Bottas é o primeiro pole position da Fórmula 1 no ano de 2020. Com um tempo de 1m02s939, o finlandês marcou o novo recorde do Circuito de Spielberg e superou o companheiro de equipe, Lewis Hamilton. Esta é a terceira vez que Bottas vai largar na primeira posição no Grande Prêmio da Áustria, a 12ª pole em toda sua carreira.

A Mercedes dominou todos os treinos da semana, e Hamilton tinha feito volta mais rápida no início da manhã deste sábado (04). Porém, no último treino, que valia a classificação no grid de largada, o britânico foi superado pelo companheiro de equipe e ficou na segunda posição, com um tempo de 1m02s951. Apenas 12 milésimos atrás de Bottas.

Em entrevista à Fórmula 1, Valtteri Bottas falou da saudade de correr e da expectativa da prova deste domingo. “Eu senti falta desse sentimento depois das classificações, a adrenalina depois de levar o carro no limite. Um bom resultado hoje, mas é amanhã que importa”, afirma.

Atual campeão, Hamilton parabenizou o companheiro de equipe. “Excelente trabalho do Bottas. É um excelente início de temporada. Acredito que mostramos ano a ano que nós somos o melhor time. Nós somos unidos e trabalhamos juntos”, completa.

Com os carros da Mercedes fazendo dobradinha na primeira fila da corrida deste domingo (05), Max Verstappen, da Red Bull Racing (RBR), ficou na terceira posição, e Lando Norris, da McLaren, vai largar em quarto.

Único entre os 10 primeiros do grid de largada a usar pneus médios, Verstappen prevê uma luta difícil neste domingo, mas confia na estratégia para surpreender os pilotos da Mercedes. “Estou feliz com a terceira posição. Temos diferentes pneus para começar a corrida, então será interessante. Vamos fazer o possível para dificultar a vida deles”, diz.

O destaque negativo ficou para a Ferrari. Charles Leclerc vai largar apenas na sétima posição. Já Sebastian Vettel sequer passou para a fase classificatória para a disputa dos 10 primeiros. O alemão, que fez a pole em 2019, começa a prova na 11ª posição.

O GP da Áustria abre a temporada de 2020 da F1, com largada às 10h10 deste domingo (05). No próximo fim de semana, a Fórmula 1 continua em Spielberg para mais uma prova no mesmo circuito, no dia 12 de julho.