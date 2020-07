Manaus FC ganha data de estreia na Série C do Brasileirão

Gavião do Norte estreia contra o Vila Nova (GO), no dia 8 de agosto | Foto: Divulgação

Manaus - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a data de estreia do Gavião do Norte na Série C do Brasileirão. No dia 8 de agosto, Manaus FC e Vila Nova (GO) se enfrentam na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, localizada no bairro Flores, zona Centro-Sul da capital.

Em entrevista ao jornal “O Globo”, Rogério Caboclo, presidente da CBF, declarou que a 3ª divisão terá início no dia 8 de agosto, ou seja, no mesmo fim de semana que as séries A e B. Os clubes aguardam, agora, apenas a comunicação oficial por parte da entidade.

“Nosso planejamento vem desde o início da pandemia. Tínhamos planejado semana a semana qual seria o cenário. Discutimos diariamente isso. Decidimos a Série A numa reunião que durou quatro horas. A Série B inicia na véspera, dia 8. Definimos que a Série C também. Foi uma reivindicação feita por eles. A Copa do Brasil fica no dia 26”, disse Rogério Caboclo.

Na última terça-feira (30), os 20 clubes que disputam a Série C assinaram uma nota conjunta pedindo à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que iniciasse o torneio na mesma data de retorno das primeiras divisões. O presidente do Manaus FC, Luis Mitoso, aprovou a mudança da data.

“Tivemos uma reunião remota com os 20 clubes que participam da Série C e todos foram unânimes na decisão de fazer uma carta ao presidente da CBF, Rogério Caboclo, a qual nos disponibilizamos a começar a Série C na mesma data das séries A e B. Tínhamos certeza absoluta que o presidente da CBF ia ser sensível e acatar esse pedido [...] que vem ao encontro do pensamento dos clubes da Série C e isso é muito bom”, comemorou Mitoso.

O vice-presidente do Gavião do Norte, Giovanni Silva também celebrou o retorno. “Todos os clubes brasileiros da Série C estão preparadíssimos para começar a competição no dia 8 de agosto. Agradecemos ao presidente da CBF pela sensibilidade com este pleito da Série C. Quero aqui de antemão desejar uma boa sorte não só ao Manaus, mas a todos os clubes coirmãos que estão participando desta competição. Nos últimos meses foi muito gratificante a troca de ideias, de informações, onde pudemos conhecer cada um dos presidentes. E o futebol é isso. Tem que se organizar fora de campo, tem que dar as mãos, lutar pelo melhor e a rivalidade a gente deixa para dentro de campo quando a bola rolar. Lá dentro ganha o melhor”, finalizou Giovanni.

*Com informações da assessoria.