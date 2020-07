Turbulência em plataforma força Flamengo a transmitir jogo de graça

Jogo está atualmente no 2º tempo | Foto: REprodução/ Twitter

Rio de Janeiro - Após arrecadar aproximadamente R$900 mil com a transmissão do jogo da Taça Rio, contra o Boavista, a diretoria do Flamengo resolveu cobrar um ingresso virtual para a semifinal, contra o Volta Redonda. Após problemas com a plataforma, no entanto, o jogo está sendo transmitido gratuitamente no YouTube.

Para a semifinal do 2º turno do Campeonato Carioca, a diretoria Rubro-Negra cobrou o preço de R$10 para que os torcedores tivessem acesso à transmissão da partida por meio do aplicativo MyCujoo. A plataforma não aguentou a quantidade de acessos simultâneos e os torcedores reclamaram muito.

Para acessar a partida e acompanhar o 2º tempo da semifinal da Taça Rio, entre Flamengo e Volta Redonda no estádio do Maracanã, clique aqui! O time comandado por Jorge Jesus vence o Voltaço pelo placar de 2 a 0, com dois gol de Bruno Henrique e assistências de Gabigol.