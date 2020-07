Final será na próxima quarta-feira (8) | Foto: Divulgação

Rio de Janeiro - Flamengo e Fluminense se enfrentam na final da Taça Rio - o 2º turno do Campeonato Carioca. Neste domingo (5), o Rubro-Negro passou pelo Volta Redonda por 2 a 0 e o Tricolor empatou com o Botafogo por 0 a 0, mas levou vantagem pelo critério de desempate.

No Maracanã, o Flamengo não teve dificuldades para passar pelo "Voltaço". De volta ao time titular, Gabigol deu duas assistências para Bruno Henrique garantir o Rubro-Negro na final do 2º turno. Como foi campeão da Taça Guanabara e possui a melhor campanha do torneio, o time de Jorge Jesus pode consagrar-se campeão Estadual já na próxima quarta-feira (8).

O Fluminense busca adiar a decisão do Campeonato Carioca. Após mais uma partida sem gols, o time comandado por Odair Hellmann eliminou o Botafogo, por terminar com o 1º lugar no Grupo B. A final ainda não tem local nem hora definidos, mas caso o Tricolor seja vencedor, leva a decisão do Estadual para outras duas partidas.