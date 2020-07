Barcelona vence com golaço de Griezmann e mantém Espanhol vivo

Barcelona goleia Villarreal e chega a 73 pontos | Foto: Reprodução/ Twitter @FCBarcelona

O Barcelona goleou o Villarreal por 4 a 1 na tarde deste domingo (5), no Estadio de la Cerámica, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol. Suárez, Griezmann, Ansu Fati e Pau Torres (contra) marcaram para os catalães, enquanto Gerard Moreno fez o único do submarino amarelo.

"Hoje foi uma vitória importante. O time jogou com seriedade e todos podemos ficar satisfeitos. Vamos continuar lutando pelo Campeonato Espanhol até o fim", afirmou Josep Maria Bartomeu, presidente do Barcelona.

M I L E S T O N E !



That strike by @ANSUFATI was the 9️⃣,0️⃣0️⃣0️⃣th goal in Barça history!



💪🔵🔴 pic.twitter.com/J6jB3w6gMx — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 5, 2020

O triunfo garantiu que a diferença de quatro pontos fosse mantida entre o Barcelona e o Real Madrid, líder da competição. Com o resultado, os vice-líderes chegaram aos 73 pontos. Os destaques da partida foram para os golaços marcados por Antoine Griezmann e Luís Suárez, ambos com assistência de Messi - que chegou a 19 na temporada.

Na próxima quarta-feira (8), a equipe comandada por Quique Setién tem pela frente o clássico da Catalunha contra o Espanyol, no estádio Camp Nou. Enquanto isso, o Villarreal estacionou nos 54 pontos, ocupando a 5ª posição na tabela de classificação.