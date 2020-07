Fluminense ganha sorteio e vai mandar final da Taça Rio no Maracanã

Time precisa vencer partida para forçar FlaFlu na decisão do Carioca | Foto: Divulgação/Mailson Santana

Saiu na manhã desta segunda-feira (6) o resultado do sorteio da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), que definiu o mandante da final da Taça Rio. O Fluminense foi o vencedor e vai mandar a decisão no Maracanã.

Havia a expectativa de que o Tricolor optasse pelo Estádio Olímpico Nilton Santos. Na 4ª e última rodada do torneio, a diretoria escolheu o Engenhão, alegando que não se sentiria confortável em jogar ao lado de um hospital de campanha do coronavírus, se referindo ao Maracanã. O clube foi um dos que foi veementemente contra o retorno do Campeonato Carioca neste momento da pandemia.

A final entre Fluminense e Flamengo está agendada para a próxima quarta-feira, às 21h30. Ainda não há informações oficiais sobre a transmissão do duelo. Como mandante, o Flu teria o direito de passar o jogo, mas uma liminar concedida pela Justiça à Ferj obrigou a TV Globo, detentora exclusiva dos direitos de imagem do Carioca, a transmitir a partida entre Fluminense e Botafogo.

No último domingo (5), o Flamengo bateu o Volta Redonda por 2 a 0 e garantiu a vaga na decisão. Do outro lado, o Flu empatou sem gols com o Botafogo e avançou por ter melhor campanha na fase de grupos. Caso o Flamengo vença a Taça Rio, já seria o campeão carioca por ter vencido a Taça Guanabara. O Fluminense terá que levantar a taça de quarta-feira para forçar uma decisão de FlaFlu no Carioca.

