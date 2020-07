Patrick Mahomes renova contrato e deve receber equivalente a R$ 2,7 bi

Patrick Mahomes acertou uma extensão contratual com o Kansas City Chiefs por mais dez anos | Foto: Reprodução/Twitter

Atual campeão da NFL, o Kansas City Chiefs acertou uma extensão contratual de dez anos com o quarterback Patrick Mahomes, fato que o mantém até a temporada de 2031, segundo fontes de Adam Schefter, repórter da ESPN. Pela renovação, Mahomes pode receber até US$ 503 milhões, o equivalente a R$ 2,7 bilhões na cotação monetária desta segunda-feira (6).

Deste valor, US$ 477 milhões (R$ 2,55 bilhões) estão garantidos em contrato. Assim, ele se torna o jogador mais bem pago da história dos esportes americanos, bem como o dono do contrato mais longo.

O antigo recordista era Mike Trout que, em março de 2019, assinou por 12 anos com o Los Angeles Angels, da MLB, por US$ 426,5 milhões (R$ 2,283 bilhões).

Em abril passado, os Chiefs tinham escolhido a ampliação do vínculo com o MVP do último Supel Bowl até 2021. Agora, com o novo acordo, Mahomes ficará em Kansas City pelas próximas 12 temporadas.

O quarterback de 24 anos liderou a campanha da virada sobre o San Francisco 49ers por 31 a 20 no SB LIV, em Miami, com 286 jardas lançadas e três touchdowns (dois passando, um corrido), o que lhe garantiu o prêmio de jogador mais valioso da final.



Ele se tornou, assim, o primeiro QB da história da NFL a ganhar MVP de temporada (2018) e o Super Bowl antes dos 25 anos.

O camisa 15 conseguiu incríveis 50 passes para TDs e 5.907 jardas há dois anos, em sua primeira temporada como titular, assumindo o lugar de Alex Smith. Naquela ocasião, porém, os Chiefs perderam a final de conferência para o New England Patriots.