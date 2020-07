Campeonato Mineiro volta dia 26 de julho e divide opiniões

Campeonato retorna após mais de dois meses após interrupção | Foto: Divulgação/Atlético Mineiro

Na última terça-feira (7), uma reunião com os 12 clubes da primeira divisão de Minas Gerais e a Federação Mineira de Futebol (FMF) sacramentou a volta do Estadual para o dia 26 de julho, embora ainda enfrente opiniões divididas.

O anúncio do recomeço do Campeonato Mineiro, paralisado em 15 de março, foi confirmado pelos dirigentes que participaram virtualmente do encontro. Faltam apenas duas rodadas para o fim da fase de grupos da competição.

Segundo o presidente da FMF, Adriano Aro, as datas originais das semifinais em dois jogos estão mantidas. A decisão coincide com o início do Brasileiro marcado para começar no dia 8 de agosto.

A FMF ainda está para divulgar um protocolo de segurança, entretanto, dificilmente acontecerão partidas em Belo Horizonte por conta da resistência do prefeito Alexandre Kalil, que é ex-presidente do Atlético Mineiro e considera apressado o retorno do torneio por causa da pandemia do novo coronavírus (covid-19).

Para o jornalista esportivo Orlando Augusto, que acompanha há décadas o futebol da região, a volta é precipitada: “Os casos da pandemia estão crescendo absurdamente e já se fala até em lockdown (fechamento total) na capital”.