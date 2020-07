Fluminense e Flamengo decidem a Taça Rio, sem público no Maracanã

O jogador que não teve seu nome revelado, foi afastado do grupo e terá que cumprir quarentena | Foto: Reuters

Fluminense e Flamengo disputam nesta quarta-feira (8), às 21h30, no Maracanã, a final da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Estadual . Quem sair vitorioso, levantará o troféu. Em caso de empate, a decisão será definida em cobranças de pênaltis.

Se a equipe tricolor for a campeã, se classificará para a fase final do Campeonato Carioca e terá como adversário o mesmo oponente da noite de hoje. Desde que a competição foi retomada após a paralisação decorrente da pandemia do novo coronavírus (covid-19), os comandados do técnico Odair Hellmann não venceram, nem marcaram gols. Ao todo, foram três jogos, sendo dois empates (Macaé e Botafogo) e uma derrota (Volta Redonda).

Caso os rubro-negros levem a melhor, o Campeonato Estadual estará definido, tendo em vista que o time do técnico Jorge Jesus conquistou a Taça Guanabara e a primeira colocação na classificação geral da competição. Ao contrário do Fluminense, após o retorno das partidas, o Flamengo alcançou 100% de aproveitamento, com vitórias sobre Bangu, Boavista e Volta Redonda. O artilheiro Gabigol não marcou nesses jogos. Ele tem 8 gols no Estadual e divide a artilharia com João Carlos, do Volta Redonda.

Em relação ao time que começa jogando, o treinador tricolor não terá o novo reforço, o atacante Fred, que sentiu dores no pé. Além dele, o meio-campista Paulo Henrique Ganso, com dores lombares, também não será relacionado.

Já o técnico Jorge Jesus poderá contar com força máxima para o duelo de logo mais, porém o clube anunciou através do twitter que toda a delegação realizou exames moleculares no Centro de Treinamento George Helal, e um atleta testou positivo para a covid-19. O jogador que não teve seu nome revelado, foi afastado do grupo e terá que cumprir quarentena. Caso não tenha sido um componente do time titular, o Flamengo deverá jogar sem desfalque.

As prováveis escalações: Fluminense: Muriel; Gilberto, Matheus Ferraz, Nino e Egídio; Dodi, Hudson e Yago; Nenê, Marcos Paulo e Evanilson. Técnico: Odair Hellmann. Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Arão, Gerson e Everton Ribeiro; Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Jorge Jesus.

Leia mais:

Aos 39 anos, Fernando Alonso anuncia retorno à Fórmula 1

Campeonato Mineiro volta dia 26 de julho e divide opiniões