Manaus FC: Ambos operados, He-Man e João Paulo já pensam no retorno

Manaus - Com uma rotina de dor, medicamentos e fisioterapia, João Paulo e Clayton He-Man, ambos do Manaus FC, lutam para retornar aos gramados o quanto antes. Apesar da semelhança no quesito local de cirurgia (o joelho esquerdo), os jogadores travam lutas um pouco diferentes.

João passou por uma meniscectomia parcial no joelho esquerdo. O goleiro já projeta o retorno ao campo.

“A cirurgia foi toda bem-feita, a assistência, a cirurgia, o pós-operatório, a fisioterapia. Agora estou partindo para reta final. É claro que uma lesão deixa o psicológico um pouco abalado e a gente tem que ter cabeça, pensar positivo”, diz o jogador.

Já He-Man foi submetido a uma cirurgia para a reconstrução do Ligamento Cruzado Anterior (LCA). O rosto dele demonstra a tristeza de quem está há praticamente dois anos longe dos gramados.

“Eu não desejo uma lesão dessas nem para o meu pior inimigo (...) Eu quero encerrar minha carreia jogando. Não quero parar minha carreira desse jeito, machucado, com lesão. Eu quero glorificar o nome de Deus pelo que ele fez na minha vida e depois de três cirurgias voltar bem, voltar 100% sendo campeão”, desabafou.

He-Man sofreu a primeira lesão em março de 2018 e voltou a ter o mesmo problema, no mesmo local no ano passado.

“Nesta segunda cirurgia, o médico explicou que eu tinha que fazer o procedimento em duas etapas. A primeira foi para retirar o parafuso e fazer um enxerto e esperar cinco meses para cicatrizar. Com a pandemia a cirurgia teve de ser cancelada e só fiz o procedimento no dia 25 de junho”, explicou.

De acordo com o responsável pelo setor de fisioterapia do Manaus FC, Régia Oliveira, o tratamento dos atletas é feito diariamente no departamento médico do clube.

“João Paulo e o He-Man têm feito trabalhos de reabilitação no próprio departamento médico do clube. Lá eles têm o suporte completo, realizando toda a parte de fisioterapia diariamente com analgesia, alongamentos, fortalecimento e propriocepção”, explicou.

O presidente do Manaus, Luis Mitoso, ressalta o apoio aos atletas. “O Manaus FC mostra compromisso com os seus atletas, para que eles possam voltar bem às suas atividades”, disse.

